Adıyaman İl Genel Meclisi yılın toplantısını gerçekleştirdi

Toplantıda 2022 yılında yapılan çalışmaların denetlenmesi için denetim komisyonu seçimi yapıldı.

Toplantıya Adıyaman İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Can Erdoğan'ın başkanlığında 2022 yılını geride bıraktıklarını 453 köy 507 mezra, 9 ilçede çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Açılış konuşmaların ardından kürsüye çıkan Adıyaman İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Can Erdoğan,"2023 yılı Ocak ayı toplantılarımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Hepinizi saygı hürmetle selamlıyorum. Çok kıymetli İl Genel Meclis üyeleri değerli Basın mensup ve arkadaşlarım değerli müdürüm. Bugün 2023’ün ilk toplantısını gerçekleştiriyoruz. Koca bir yılı 2022’yi geride bıraktık rabbime binlerce kez hamdolsun. 2022 yılı içerisinde gerek Türkiye gerek dünya gerek Adıyaman’ımız gerek Adıyaman içinde İl Özel İdaremiz, kurumumuz siz değerli meclis üyelerimizin aldığı doğru kararlarıyla çok güzel hizmetlere imza attınız. Takdire şayandır. Hepinizi tek tek kutluyorum, tebrik ediyorum. Adıyaman’ımız adına 1 yıl boyunca çalıştınız önemli kararlara imza attınız. Kırsal kesime önemli hizmetler götürdünüz, işlerinizi takip ettiniz. Herkes kendi ilçesinde ve kendi bölgesinde gereken bütün olumlu adımları attınız, güzel hizmetler yapıldı. Alt yapı, üst yapı, içme suları, yollar yani köylerde yapılması gereken ne varsa bire bir takip ettiniz, bire bir incelediniz, imza attınız, hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. "dedi

2023 yılında yatırımlara aralıksız devam edeceklerini aktaran Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Rabbim 2023’te de çıtayı da siz değerli meclis üyeleri aldığınız ve alacağınız doğru kararlarıyla; çıtayı yükselterek ilimizin tüm ilçelerine ve kırsal kesime, 453 köyümüze, 507 mezramıza, 9 ilçemize hizmet götürmeyi nasip etsin inşallah. İnşallah 2023 hayırlı olur, verimli olur, bereketli olur, sağlık huzur içerisinde güzel bir şekilde 2023’ü de sonuna kadar Rabbim nasip etsin, doğru bir şekilde götürmeyi inşallah. Yıllar geçiyor 2022 dün gibi başladık, bugün 2023 Ocak ayı toplantılara başlıyoruz. Ben hepinizi ayrı ayrı tebrik ediyorum. 2023 yılını Adıyaman’ımıza hayırlara vesile getirmesini dileğiyle hepinizi saygı hürmetle selamlıyorum. Gündemimizin 2'inci maddesine başlıyorum ve okuyorum. Değerli arkadaşlar, bildiğiniz üzer bu her yıl yaptığımız bir iştir. Kanun çerçevesinde, kanunun 5302 maddesi çerçevesinde, 17 maddesi denetim komisyonu; Denetim komisyonu İl genel meclisi, her yılın ocak ayında yapılacak toplantısında il özel idaresinin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile hesap ve işlemlerinin denetimi için kendi üyeleri arasından gizli oyla ve üye sayısı üçten az, beşten çok olmamak üzere bir denetim komisyonu oluşturur. Komisyon, her siyasi parti grubunun ve bağımsız üyelerin il genel meclisindeki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşur. İl Genel Meclis üyeleri denetim komisyonu seçiminin sonucunu bildiriyorum. Temel Büyükboğa, Abuzer Yaşar, Emre Bakırcı, Ali Öztekin, Mehmet Işıklar 2022’yi denetlemek üzere denetleme komisyonuna seçilmişlerdir. Arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum."

Seçim sonucunda 5 kişilik denetim komisyonu ekibi seçilirken gelecek ay yapılacak toplantının gündemi açıklandı.