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Adıyaman FK- Sivas Belediye Spor: 3-1

TFF 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Adıyaman FK, kendi sahasında ligin iddialı takımlarından Sivas Belediye Spor’u 3-1 mağlup etti.

27 Kasım 2021 Cumartesi 16:30
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Adıyaman FK- Sivas Belediye Spor: 3-1

TFF 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Adıyaman FK, kendi sahasında ligin iddialı takımlarından Sivas Belediye Spor’u 3-1 mağlup etti.

Ligde son sıralarda yer alan Adıyaman FK, ligde üçüncü galibiyetini aldı. Adıyaman Atatürk Stadyumu’nda Ahmet Ecevit’in yönettiği maçta her iki takımda kıyasıya mücadele etti. Maçın ilk yarısında her iki takım futbolcuları da sık sık rakip kaleyi yokladı ancak gol gelmeyince maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

Ev sahibi takımın başlama vuruşuyla başlayan ikinci yarının 52. dakikasında Cengizhan Akgün penaltıdan attığı gol ile ev sahibi takım 1-0 öne geçti. İkinci yarıda baskın oynayan Adıyaman FK, maçın 69. dakikasında Muhammed Akpınar’ın attığı gol ile 2-0 öne geçti. Maçın 90. dakikasında rakip futbolcunun attığı şut, Adıyaman FK futbolcusu Evren Kilarcı’ya çarparak 90. Dakikada ağlarla buluştu. Maçta skor 2-1 oldu. 7 Dakika uzatma verilen maçın 96. dakikasında Cengizhan Akgün’ün golüyle ev sahibi takım maçtan 3-1 galip ayrıldı.

Adıyaman Futbol Kulübü Başkanı Sait Aybak, maç sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada, ligde iddialı olan Sivas Belediye Spor’u yenerek önemli bir galibiyet aldıklarını belirterek, ligde üst sıralara yükselmek istediklerini söyledi.

Kaynak: iha
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