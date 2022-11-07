Adıyaman'da kadına yönelik şiddetle mücadele eğitim semineri verildi

Kadına yönelik şiddetle mücadelede Kurumlar arası koordinasyon ve iş birliğinin geliştirilmesi ve farkındalık çalışmaları kapsamında Polis Akademisi Başkanlığında Araştırma Görevlisi Aslıhan Küçüker tarafından, emniyet personelleri ve kamu personelinin kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda bilgi ve farkındalığın artırılması amacıyla seminer düzenlendi.

Polis Akademisi Başkanlığında Araştırma Görevlisi Aslıhan Küçüker tarafından yapılan sunumda, kadına yönelik şiddetin türleri, yaygınlığı, kadın ve çocuklar üzerindeki etkileri, kadına yönelik şiddetle mücadelenin önemi, başvurulabilecek yollar, kadına yönelik şiddetle mücadelede uluslararası ve ulusal mevzuat, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri ve Kadın Konukevi hizmetleri anlatıldı.



Kaynak:PHA