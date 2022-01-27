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Adıyaman Belediyesi kapalı yolun kalmadığını duyurdu

Adıyaman Belediyesi, kent merkezinde kar dolasıyla kapalı yolun kalmadığını duyurdu.

27 Ocak 2022 Perşembe 16:05
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Adıyaman Belediyesi kapalı yolun kalmadığını duyurdu

Adıyaman Belediyesi, kent merkezinde kar dolasıyla kapalı yolun kalmadığını duyurdu.

Adıyaman’da etkili olan yoğun kar yağışı sebebiyle 550 personel ve 150 araçla çalışmalar yürüten Adıyaman Belediyesi, şehir merkezindeki tüm yolları kardan temizleyip, ulaşımın yeniden sağlıklı bir şekilde sağlandığı belirtildi.

Konu ile ilgili bilgi veren Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, ana arterler başta olmak üzere tüm cadde ve sokaklarda yolların ulaşıma açıldığını söyleyerek, ekip arkadaşlarına teşekkür etti.

Başkan Kılınç, "Adıyaman’ımızda tüm yollarımız açık, hiçbir mahallemizde ulaşıma dair bir problemimiz yok. Mimar Sinan Mahallesi, Yeni Mahalle, Vartana Yolu, Esentepe, 3. Çevreyolu, Atatürk Bulvarı, Eski Kahta Caddesi, Altınşehir Mahallesi, Alitaşı Mahallesi, Eskisaray Mahallesi, Ulucami Mahallesi, Musalla Mahallesi, Yenipınar Mahallesi ve Sıratut Mahallesi’nde muhtarlarımızla birlikte incelemelerde bulunduk. Adıyaman Belediyesi olarak yaşanabilecek olumsuzlukları ortadan kaldırmak için arkadaşlarımız her türlü müdahaleyi yapıyor” diye konuştu.

Başkan Kılınç, küçük sanayi sitesi ve galericiler sitesini de ziyaret ederek, site içindeki kar temizleme çalışmalarını yerinde inceleyip bölge esnafı ile bir araya geldi.

Kaynak: iha
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