banner186
Galeriler Yazarlar
Adıyaman 33°
az bulutlu
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
1407.46
ALTIN
493.16
DOLAR
8.6379
STERLİN
11.8153
EURO
10.1438

Adıyaman Baro Başkanı Bilal Doğan görevi devraldı

Adıyaman Baro Başkanlığına seçilen Bilal Doğan, bu gün mazbatasını alarak göreve başladı.

22 Eylül 2021 Çarşamba 18:11
4 Okunma
Adıyaman Baro Başkanı Bilal Doğan görevi devraldı

Adıyaman Baro Başkanlığına seçilen Bilal Doğan, bu gün mazbatasını alarak göreve başladı.

Geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen ve 5 adayın yarıştığı genel kurulda adaylardan Bilal Doğan en yüksek oyu alarak başkan seçilmişti. Mazbatasını alan Bilal Doğan, mevcut başkan Mustafa Köroğlu’ndan görevi devraldı.

Devir teslim töreninde konuşan eski Başkan Mustafa Köroğlu, seçimlerin demokrasinin vazgeçilmezi olduğunu belirterek, kızmadan, küsmeden mesleki dayanışma içerisinde olunması gerektiğini dile getirdi.

Baro Başkanı Bilal Doğan ise konuşmasında, “Çok güzel bir seçim yarışını geride bıraktık. Demokratik ve hoşgörü ortamında seçim gerçekleşti. Sonuç hepimizin için hayırlı olsun. Kaybeden yok, Adıyaman Barosu kazandı. Birlik ve dirliğimizi yakalayarak, yargı üzerindeki baskıları bertaraf etmeye çalışacağız. Mesleğimizi ve meslektaşlarımızı yükseltmeliyiz. Buna tüm meslektaşlarımız katkı sunacaktır. Seçim geride kaldı. Biz bir ve beraber olarak baromuzu daha ilerlere götürmenin gayretinde olacağız” dedi.

Kaynak: iha
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Adıyaman’da AK Partili heyeti basınla bir araya geldi
Adıyaman’da AK Partili heyeti basınla bir araya geldi
ATSO’dan tekstil sektörü için kümelenme hamlesi
ATSO’dan tekstil sektörü için kümelenme hamlesi
Havalandırma boşluğunda çıkan yangın korkuttu
Havalandırma boşluğunda çıkan yangın korkuttu
Seyir halindeki otomobil alev aldı
Seyir halindeki otomobil alev aldı
Jandarma ekiplerinden kaçak içki operasyonu
Jandarma ekiplerinden kaçak içki operasyonu
Kontrolden çıkan otomobil bariyere çarptı: 3 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil bariyere çarptı: 3 yaralı
ATSO üyelerine dijitalleşme desteği
ATSO üyelerine dijitalleşme desteği
Adıyaman AK Parti danışma meclisi toplantısı gerçekleştirildi
Adıyaman AK Parti danışma meclisi toplantısı gerçekleştirildi
Kontrolden çıkan hafriyat kamyonu devrildi: 1 yaralı
Kontrolden çıkan hafriyat kamyonu devrildi: 1 yaralı
Hafif ticari araç ile çarpışan otomobil bahçeye duvarına çarparak durabildi
Hafif ticari araç ile çarpışan otomobil bahçeye duvarına çarparak durabildi
İcra yoluyla alınan bebeğini göremeyen anne yardım istiyor
İcra yoluyla alınan bebeğini göremeyen anne yardım istiyor
Milletvekili Tutdere: “Samsatlılar artık demir parçasında yaşamak istemiyor”
Milletvekili Tutdere: “Samsatlılar artık demir parçasında yaşamak istemiyor”
Kazaların meydana geldiği kavşakta sinyalizasyon kuruluyor
Kazaların meydana geldiği kavşakta sinyalizasyon kuruluyor
Yapılandırmada sona yaklaşılıyor
Yapılandırmada sona yaklaşılıyor
Adıyaman, 81 ilden 81 öğrenciyi ağırladı
Adıyaman, 81 ilden 81 öğrenciyi ağırladı
Silah kaçakçılığına geçit yok
Silah kaçakçılığına geçit yok
Şüpheli araçtan uyuşturucu ele geçirildi
Şüpheli araçtan uyuşturucu ele geçirildi
Adıyaman’da belediye otobüs saatleri değişti
Adıyaman’da belediye otobüs saatleri değişti
Adıyaman’da, 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı
Adıyaman’da, 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı
Besni ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı
Besni ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı
Gölbaşı ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı
Gölbaşı ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı
İl protokolünden şehit ve gaziler derneğine ziyaret
İl protokolünden şehit ve gaziler derneğine ziyaret
Adıyaman Barosunda Bilal Doğan dönemi başladı
Adıyaman Barosunda Bilal Doğan dönemi başladı
Sulama kanalına düşen eşek kurtarıldı
Sulama kanalına düşen eşek kurtarıldı
Başkan Erdengi, Gaziler Gününü kutladı
Başkan Erdengi, Gaziler Gününü kutladı
Çelik’in 19 Eylül Gaziler Günü mesajı
Çelik’in 19 Eylül Gaziler Günü mesajı
Mahalle sakinleri kazaların meydana geldiği kavşağa sinyalizasyon istiyor
Mahalle sakinleri kazaların meydana geldiği kavşağa sinyalizasyon istiyor
Vali Mahmut Çuhadar’ın ‘19 Eylül Gaziler Günü’ mesajı
Vali Mahmut Çuhadar’ın ‘19 Eylül Gaziler Günü’ mesajı
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
Öğrencilere trafik eğitimi verildi
Öğrencilere trafik eğitimi verildi

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim