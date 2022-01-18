Aday Hakan Yanar Ekibimle Birlikte Hizmet ve Hizmetkârlığa Talibiz

19 Ocakta yapılacak olana Adıyaman İnşaatçılar Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanlığı seçimlerine aday olan Hakan Yanar, seçim çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Esnafın yoğun ilgisi ile karşılaşan Yanar, hiçbir esnafı ayırt etmeden beraberindeki heyetle tek tek gezdi.

Adıyaman İnşaatçılar Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkan adaylığını açıklayan Hakan Yanar, Hiçbir esnafı ayrıt etmeden tek tek ziyaret eden Başkan Adayı Hakan Yanar, esnafa ayrıca yapacakları taahhüt ettikleri hizmetlerin yer aldığı broşürleri dağıttı.

Esnafların sorunlarını dinleyen Adıyaman İnşaatçılar Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkan adayı Hakan Yanar, seçimi kazandıklarında unuttukları odanın kapısının onların emrinde olacağını ifade ederek, “ Burada biz sadece esnafla kurumlar arasında bir köprü olacağız. Esnafımızın her türlü sorununda üzerimize düşeni büyük bir özveri ile yapacak ve neticelendirecek bir yönetim kadrosu ile esnafımızın sesi olacağız. İşimiz sadece hizmet olacak. Koltukta oturan bir başkan değil her zaman esnafının yanında olan ve onların istek ve taleplerini hızlıca çözüme kavuşturan bir anlayışla bu yola çıktık. Sağolsun esnaf arkadaşlarımız bizlere olan teveccühünü sahada görüyoruz. Artık esnafımızın da değişimden yana olduğu bir kez daha sahada gördük. İnşallah onların teveccühünü boşa çıkarmayacak bir anlayışla bu yolda hizmetlerimizi onlara tek tek anlatacağız” dedi.