Adıyaman Valiliği, 2025 yılı eğitim yatırımları kapsamında kentin yeni yaşam alanı olarak planlanan İndere bölgesinde önemli bir projeyi daha hayata geçirdi. Valilik tarafından yapılan resmi paylaşımda, TOKİ tarafından inşa edilen Derslikli TOKİ İndere İlkokulu ile Derslikli TOKİ İndere Ortaokulu'nun eğitim-öğretime açıldığı kamuoyuna duyuruldu.

Adıyaman Valiliği açıklamasında, İndere'de yükselen eğitim yatırımlarının yalnızca fiziki yapılarla sınırlı olmadığına dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi:

'2025 yılı eğitim yatırımlarımız kapsamında; Adıyaman'ın yeni yaşam alanı İndere'de geleceğimize umutla baktığımızda çok özel bir adımı daha hayata bağlıyoruz. Derslikli TOKİ İndere İlkokulu ve Derslikli TOKİ İndere Ortaokulumuzun kapılarını eğitim-öğretime açmanın mutluluğunu yaşıyoruz.'

Valilik açıklamasında, İndere'nin her geçen gün gelişen ve büyüyen bir yaşam alanı olduğuna vurgu yapılarak, bölgenin artık yalnızca yeni binalardan ibaret olmadığı ifade edildi. Açıklamada şu değerlendirmelere yer verildi:

'Bugün İndere, yalnızca yeni binalara değil; çocuklarımızın neşeli kahkahalarına, cıvıl cıvıl seslerine ve onların her gün daha güçlü hayaller kurmasına ev sahipliği yapmaktadır. Eğitimle büyüyen bu alan, öğrencilerimizin enerjisiyle bambaşka bir çehreye bürünmektedir.'

Modern eğitim anlayışına uygun şekilde inşa edilen okulların, çocukların güvenli ve çağdaş ortamlarda eğitim almasına önemli katkı sağlayacağı belirtilen açıklamada, Adıyaman Valiliği'nin eğitime verdiği önemin altı çizildi. Valilik paylaşımında, 'Adıyaman'ın çocuklarını inşa ederek değil; onları güvenli, düzenli ve çağdaş eğitim ortamlarında yetiştirerek geleceğe hazırlamak için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. İndere'de yükselen bu okullar, sadece birer yapı değil; geleceğe atılan sağlam adımların, umutla kurulan hedeflerin simgesidir' ifadelere yer verdi.

Deprem sonrası yeniden yapılanma sürecinde eğitimin öncelikli alanlardan biri olduğuna dikkat çekilen açıklamada, eğitim yatırımlarının kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı. Valilik, il genelinde okul yapımı, eğitim altyapısının güçlendirilmesi ve öğrencilerin daha iyi şartlarda eğitim alabilmesi için tüm imkânların seferber edildiğini belirtti.

Kaynak : PERRE