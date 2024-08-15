Adıyaman Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Adıyaman Perre uygulama otelinde Ağustos ayı toplantısını yaptı. Toplantıda Adıyaman gündeminde olan meydan projesi ile ilgili önemli görüşmeler yapıldı. Platform adına açıklama yapan Adıyaman Anadolu İHL fen ve sosyal bilimler proje okulu müdürü Gaffari İzci;

‘Platform başkanlarımız kamuoyu adına ve şehir esnafımızın merak ettiği bütün soruları ve konuları vekillerimiz ve il müdürümüze sordular. Kamuoyunun doğru bilgilenmesini sağlamak amacıyla gerçekleştirilen sunumda bütün sorulara cevap verilmiş oldu. Metrekare bazlı en fazla %10 kaybın oluşacağı, cephe ve kullanım alanları, yeşil alan ve kapalı otopark gibi konular bütün detayları konuşulmuş olup, proje kapsamında rezerv alan ilan edilen bölgede hak sahiplerinin mağdur edilmemesi ilimizin geleceği adına önemli bir vizyon ortaya koyan bu projenin gerçekleşmesi için doğru ve objektif bilginin önemi ve depremzede vatandaşlarımızın, proje kapsamında hak sahibi olan esnafımızın mağdur edilmeyeceği vurgulandı. İlimizi ilgilendiren böyle önemli konularda halkı yanlış bilgilendirmeye yönelik istişare ve diyalog adına yapılan bu toplantı hayati bir öneme sahip olmuştur. Kuruluşundan bu yana çalışmalarını özgün ve tarafsız bir şekilde sürdüren Platformumuz Meydan Projesiyle İlgili bütün konuları değerlendirmiş ve muhataplarına kamuoyu adına iletmiştir. Yapmış olduğumuz geniş katılımlı istişare toplantısı sonucunda kamuoyuna şunu ifade etmek istiyoruz. Hak sahiplerinin hakkının kesinlikle gözetilmesi şartı ve hassasiyetiyle Meydan Projesi ilimizin geleceği için çok elzemdir. 6 Şubatta ağır bir travma yaşayan ve önemli bedeller ödeyen ilimizin yeniden inşa ve ihyası için ilimizin örgütlü gücü olan Adıyaman STK platformu olarak bu tür çalışmaların takipçisi olacağımızı ifade etmek isteriz. İlimiz adına hayati öneme sahip olan bu projenin siyasi mülahazalara konu ve kurban edilmeden hayata geçirilmesini istiyoruz. Bu kapsamda adeta yeni bir şehrin inşa edildiği İndere konutlarını yerinde görmek ve sorunlarımızı gündeme getirmek adına gelecek ay toplantımızı belirtilen bölgede yapmaya karar verdik. Ayrıca yapımı tamamlanan Safvan Bin Muattal külliyesinin açılışını Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleri ile yapılmasını talep ettiğimizi belirtmek istiyoruz’ dedi.

Toplantıya Adıyaman Milletvekilleri Doç. Dr. Resul Kurt ve Av. Mustafa Alkayış, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Faysal Ergezen, Ak Parti İl Başkanı Bülent Kaplan, Merkez İlçe Başkanı Ziya Başaran ve platformun bileşenleri olan sivil toplum kuruluşlarının başkanları katıldı.

Kaynak : PHA