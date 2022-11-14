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Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu 74 gözaltı

Adıyaman'da polis ekipleri tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı olarak 59 adrese düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 74 şüpheliden 2’si tutuklandı.

adıyamanlılar net
adıyamanlılar net
14 Kasım 2022 Pazartesi 18:51
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Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu 74 gözaltı

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde uyuşturucu satıcılarına ve kullananlara yönelik merkez ve ilçelerde özel hareket polislerinde destek verdiği İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 59 farklı adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda adreslerde yapılan aramada 255,24 gram esrar, 91,58 gram Metamfetamin,954 uyuşturucu hap, 44,35 gram Sentetik Kannabinoid, 3 kuru sıkı tabanca, 1 ruhsatsız tüfek, 6 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.Ele geçirilen uyuşturucular polis tarafından muhafaza altına alınırken gözaltına alınan 74 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Emniyette sorgulamaları tamamlanan 74 şüpheliden 2’si çıkartıldığı mahkemece tutuklanırken, 72 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Kaynak:PHA

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