Kaza Adıyaman Kahta kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre bir otomobil ile bir otobüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada otomobilde bulunan 3 kişi hayatını kaybetti.

Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrollerde otomobilde bulunan 3 kişinin hayatını kaybettiği tespit edilirken,kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

 

 


 

