Adıyaman Gölbaşı ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı sonrası doğadaki yaban hayvanlarının yiyecek bulmakta güçlük çekmemesi amacıyla doğaya yem bırakma çalışması gerçekleştirildi. Hamzalar Köyü çevresinde yapılan etkinliğe Gölbaşı Kaymakam Kadir Algın'ın yanı sıra Doğa Koruma ve Mili Parklar Müdürlüğü personeli ve ilgili kurum ekipleri katıldı.

Çalışmalar kapsamında özellikle dağ keçileri ve diğer yaban hayvanlarının kar ve olumsuz hava koşullarından olumsuz etkilenmemesi için belirlenen noktalara yem bırakıldı.

Kaynak : PERRE