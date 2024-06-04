Haziran ayı olağan meclis toplantısı, Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere başkanlığında bugün 16.00’da Belediye Meclis Salonunda gerçekleştirildi. Yoklama ile başlayan toplantıda 19 gündem maddesi ele alındı.

Toplantı sonunda, Meclis Üyesi Rıza Durmuş, Adıyaman Belediyesinin Enerji Üretimi ve Tüketimi Bilgileri Hakkında sunumunu gerçekleştirdi.

Toplantıda öne çıkan gündem maddeleri şöyle:

"Toplu taşıma ve yollarda engelli bireylere ilişkin bazı düzenlemelerin yapılarak şehrin 'engelli dostu kent' haline getirilmesine dair çalışmaların başlatılması,

Adıyaman Belediyesi ile Amerika Birleşik Devletleri Los Angeles Country şehri, Malatya İli Doğanşehir İlçe Belediyesi, Besni İlçesi Köseceli Belediyesi ve Merkez Kömür Belediyesi arasında kardeş kent ilişkisi kurularak işbirliklerinin geliştirilmesi,

Ticari taksi ruhsatlarının sürelerinin 5 yıldan 8 yıla çıkarılması suretiyle taksici esnafının mağduriyetinin giderilmesi."

Kaynak : PHA