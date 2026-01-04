Adıyaman Belediyesi, sokak hayvanlarının yaşam hakkını korumak ve kent genelinde hayvan refahını artırmak amacıyla 2025 yılı boyunca çalışmalarını aralıksız sürdürdü. 153 Çağrı Merkezi üzerinden gelen ihbarlara anında müdahale eden ekipler, yaralı, hasta ve bakıma muhtaç can dostlarını güvenli şekilde rehabilitasyon merkezine ulaştırdı.

İhbarlara Anında Müdahale

Sokak hayvanlarının sağlığı için kurulan 'Patibulans' ekibi, 2025 yılında günde ortalama 30 ihbarı titizlikle değerlendirdi. Olay yerinden hızlıca alınan yaralı, hasta veya bakıma muhtaç hayvanlar, Adıyaman Belediyesi Rehabilitasyon Merkezi'ne nakledildi. Uzman veteriner hekimler tarafından tedavi altına alınan can dostlarının bakım süreçleri profesyonel ekiplerce 7/24 takip edildi.

Atık Yemekler Hayvanlar İçin Yeniden Değerlendiriliyor

Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çevre dostu uygulama kapsamında, lokantalar, yemekhaneler ve tavukçulardan her gün toplanan yaklaşık 800 kilogram yemek atığı, barınakta bulunan hayvanların beslenmesinde değerlendiriliyor. Uygulama sayesinde hem gıda israfı önleniyor hem de sokak hayvanlarının düzenli beslenmesi sağlanıyor.

Belediye barınağında 971 hayvanın bakımı sağlanıyor

Belediyeye ait modern hayvan barınağında; 935 köpek, 30 kedi ve 6 eşek olmak üzere toplam 971 hayvanın bakım, beslenme ve sağlık kontrolleri düzenli olarak gerçekleştiriliyor.

Tedavi Edilen Hayvan Sayısı Binleri Aştı

2025 yılı boyunca yürütülen çalışmalar kapsamında; 1.500 köpek, bin kedi, 2 tilki, 2 şahin, eşek ve 1 güvercin olmak üzere toplamda 2 bini aşkın hayvanın tedavi ve rehabilitasyon süreci başarıyla tamamlandı.

Başkan Tutdere'den Kararlılık Mesajı

Yürütülen çalışmalara ilişkin değerlendirmede bulunan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, sokak hayvanlarının korunmasının belediyeciliğin önemli bir sorumluluğu olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

'Can dostlarımız bizim emanetimiz. 153 hattımıza gelen her ihbarı ciddiyetle ele alıyor, Patibulans ekibimizle en kısa sürede müdahale ediyoruz. Rehabilitasyon merkezimizde hayvanlarımızın tedavi, bakım ve beslenme süreçlerini titizlikle sürdürüyoruz. 2025 yılı boyunca binlerce hayvana şifa olduk. Adıyaman'da hiçbir canlının sahipsiz kalmaması için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz.'

Kaynak : PERRE