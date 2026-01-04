Aile Yılı ilan edilen 2025 yılında; aile yapısını güçlendirmek, toplumsal bilinç oluşturmak ve sağlıklı nesillerin yetişmesine katkı sunmak amacıyla Adıyaman genelinde çeşitli programlar ve eğitim çalışmaları gerçekleştirildi.

8 bin 592 Aile Eğitim Programı Gerçekleştirildi

Gerçekleştirilen programlar kapsamında 8 bin 592 Aile Eğitim Programı gerçekleştirilirken, Bin 581 Evlilik Öncesi Eğitim Programı, Bin 877 Madde Bağımlılığı ile Mücadele Eğitim Programı ile vatandaşlara destek olmak amaçlandı.

7 Bin 604 Haneye Ziyaret

Geçtiğimiz yıl Aile Destek Programları kapsamında ise; Adıyaman genelinde 7 bin 604 haneye ziyaret gerçekleştirilirken, ailelerin yanında olmak amacıyla 11bin 966 kişiyle birebir görüşmeler sağlandığı açıklandı.

Kaynak : PERRE