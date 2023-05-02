Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 12. sınıflar için devamsızlık affının geldiğini duyurdu.ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, CNN TÜRK yayınında 12. sınıflar için devamsızlık affının geldiğini duyurdu.

YKS'YE GİRECEK 12'NCİ SINIF ÖĞRENCİLER DEVAMSIZLIK NEDENİYLE SINIFTA KALMAYACAK

12'nci sınıfların devamsızlığıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Bakan Özer, "Zaten Bakanlık her yıl yılın sonunda, sınavdan sonra 12'nci sınıflarla ilgili bu müjdeyi veriyordu. Bu dönem özellikle depremden dolayı travmalı bir süreç yaşandığı için... Sadece on ili etkilemedi, tüm hepimiz acı çektik, çocuklarımız acılar çektiler, oradaki arkadaşlarını düşündüler, onun için bunu erken açıklayacağız. 12'nci sınıf öğrencilerimiz devamsızlıktan muaf olacaklar, rahat bir şekilde YKS sınavlarına hazırlansınlar." dedi.

TELAFİ EĞİTİMLER AĞUSTOS'TA

1 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında telafi olacağını belirten Bakan Özer, "16 Haziran'da okulların kapanmasının ardından bu tarihler arasında deprem bölgesindeki 10 ilde tüm öğrencilere yönelik, sadece ortaokul ve lise değil, ilkokulu da kapsama alarak destekleme yetiştirme kursu kapsamında 1 aylık telafi programı uygulanacağını bildirdi.

Baka Özer, "Onun planlamaları yapıldı, materyaller hazırlandı, basım süreçleri başladı, daha sonra da 2023-2024 eğitim öğretim yılı başladığı zaman da eğitim öğretime devam ederken yine 1 aylık bir telafi programı yapacağız. Ama orada bir farklılık olacak, 2023-2024 eğitim öğretimin başladığı zaman on ildeki öğrencilerimizin hazır bulunuşluklarını için bir ölçme yapacağız. Sınav değil, bir değerlendirme yapacağız. O, 1 Ağustos 1 Eylül'ün de etkisini görmüş olacağız." diye konuştu.