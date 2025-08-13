Sözü ve müziği Rıza Sarıtaş’a ait olan şarkının düzenlemesini Kerem Çakıroğlu yaptı. Parçanın ara melodisinde ise imzasını farklı projelerle de tanıdığımız Oğuzhan Uğur’un dokunuşu hissediliyor. Enerjik ritimleriyle sahilleri, duygu yüklü sözleriyle kalpleri ısıtan “Aşkın Yenisi”; yaz coşkusunu nostaljik bir buruklukla harmanlıyor.

Yeri dolmayan eski aşklara ince bir selam gönderen şarkı, dinleyenlere hafızalara kazınacak bir yaz hikâyesi vaat ediyor.

Ziynet Sali ve Rıza Sarıtaş, bu yaz müzik listelerini sallamaya hazırlanıyor. Şarkının iddialı nakaratı ise şimdiden dillere pelesenk olmaya başladı:

“Aşkın yenisi yalandır…”