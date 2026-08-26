Adıyaman'da yol verme nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre olay, Adıyaman merkez Bahçelievler Mahallesi 1860 Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, yol verme nedeniyle Bedir Baril ile bir şahıs arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede bıçaklı kavgada Bedir Baril bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olayın ardından bölgeden kaçan kimliği belirsiz şahsın yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.