Antakya Sümerler Mahallesi’nde 1975 yılında temeli atılan Belediye Kooperatif Evleri’nde bulunan A3 Blok depremde tamamen yıkıldı, A1 Blok ağır hasar gördü.

A2 Blok ise, Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7.7 ve 7.6’lık, Hatay Defne merkezli 6.4 büyüklüğündeki depremlere direnerek ayakta kaldı.

A2 Blok’un “sırrı”, bina sakinlerinin anlatımıyla kamuoyu ile paylaşıldı.

Yıkılmayan blokun, 2008 Ekim ayı ile 2009 Mart döneminde duvarlarında “lifli karbon polimer” kullanılarak güçlendirildiği öğrenilirken, ilk kez denenen bu yöntem sayesinde depremde bir kişinin bile burnu kanamadı.

3 şiddetli depreme rağmen ayakta kalan binanın ‘sırrının’, 13 yıl önce ‘karbon lifli polimerle’ yapılan güçlendirme çalışmasında olduğunu öğrenen Başkan İmamoğlu, “Biz, İstanbul’un yoğun yapı stokunda bir hız arıyoruz. Yık, yap, yenile, imar hakkı vesaire kaosu, İstanbul’u hem üst üste bindiriyor nüfus olarak hem yoğunlaştırıyor, hem de zaman yetmez. 23 yılda yapılanı aynı şekilde devam ettirirsek, 100 yılda bitiremiyoruz İstanbul'un yenilenmesini. Bizim öyle bir metotta çıkmamız lazım ki, 10 yılda, 15 yılda bambaşka bir seviyeye taşımamız lazım meseleyi” diye konuştu.

Başkan İmamoğlu, söz konusu sistemin İstanbul geneli için de uygulanıp uygulanamayacağına çalışacaklarını sözlerine ekledi.