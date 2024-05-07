Yüksek Seçim Kurulu'nun dün kamuoyuna duyurduğu 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin kesin sonuçlara ilişkin karar bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.ANKARA (İGFA) - Yüksek Seçim Kurulu'nun 31 Mart yerel seçimlerinin kesin sonuçlarına ilişkin kararı bugünkü Resmi Gazete'de yer aldı.

Söz konusu kararda seçimlere katılım oranları ile siyasi partilerin aldığı oylar; İl Genel Meclisi, Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Belediye Başkanlığı ve Belediye Meclis Üyeliği seçimleri olarak ayrıntılı liste şeklinde yayımlandı.

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Kaynak: igf