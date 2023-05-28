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An itibariyle Erdoğan yüzde 57,09, Kılıçdaroğlu yüzde 42,91.

An itibariyle sandıkların yüzde 42,78'i açılırken, katılımın yüzde oranı yüzde 84,58 olduğu kaydedildi.

ANKA'ya göre sandıların yüzde 36,6'sı açıldı, Kılıçdaroğlu'nun oy oranı yüzde 50,86; Erdoğan'ın oy oranıysa yüzde 42.

Anadolu Ajansı'nın verilerine göre açılan sandık oranı yüzde 35,18'deyken Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranı yüzde 58; Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranıysa yüzde 42.

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, yayın yasağının saat 18.15 itibariyle kaldırıldığını duyurdu. ANKARA (İGFA) - Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, saat 18.15 itibariyle yayın yasağının kalktığını açıkladı.

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