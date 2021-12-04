Engelliler adına cami bahçelerinde fidan dikildi

Kent merkezi ve köylerde dikilen fidanlara engelli vatandaşlar ve ailelerinde katılımıyla daha yeşil bir gelecek için el ele verdi.

Fidan dikimi hakkında bilgi veren İl Müftüsü Mehmet Taşcı," Adıyaman İl Müftülüğü Engelli Koordinatörlüğü tarafından Adıyaman merkez ve köylerinde "Benimde Dikili Bir Ağacım Olsun" projesi kapsamında her cami bahçesine bir engelli kardeşimiz adına çam fidanı dikildi. 'Sizden herhangi biriniz kıyamet kopuyor olsa dahi elindeki fidanı diksin.' diyen bir Peygamberin ümmetiyiz. Gelecek nesillere daha yeşil bir ülke bırakmak ve toplumumuzun önemli bir kesimini oluşturan engelli kardeşlerimize değer vermek, topluma katmak, camilere olan bağlılıklarını arttırmak ve ağaç sevgisini aşılamak adına her camimiz bahçesine bir engelli kardeşimiz adına fidan dikimi gerçekleştirmekteyiz. Bu vesile ile emeği geçenlere teşekkür ederim." dedi.