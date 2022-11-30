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Başkan Kılınç’tan, Adıyaman’ın il oluşunun 68. yıldönümü mesajı

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, Adıyaman’ın il oluşunun 68. yıldönümü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

30 Kasım 2022 Çarşamba 15:22
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Başkan Kılınç’tan, Adıyaman’ın il oluşunun 68. yıldönümü mesajı

Belediye Başkanı Kılınç, mesajında; “Anadolu’muzun kültürel dokusunun bütün özünü içerisinde bulunduran, medeniyetlerin kesişme kavşağı, insanının içtenliği ve misafirperverliği ile herkesin takdirini kazanan güzel Adıyaman’ımızın il oluşunun 68. yılındayız. 
İnsanlığın bu coğrafyada var olduğu günden bu yana bir yerleşim merkezi olan ilimiz, ekonomik ve sosyal olarak hızla ilerlemekte, kamunun ve özel sektörün yatırımları gelişerek ve büyüyerek yeni Türkiye yolunda yürümektedir. Dünya üzerinde güneşin doğuş ve batışının en güzel izlendiği yerlerden biridir Adıyaman. Kommagene uygarlığının merkezi, farklı etnik unsurlar, dinler ve dünya görüşlerinin birlikte barış içinde yaşayabileceğinin ispatıdır. 
Sosyal barışı ile Türkiye’ ye ve dünyaya model olmuş, ülkemizin kültür ve inanç turizminin merkezlerinden biri olan güzel ilimizde, Adıyamanlı olmanın mutluluğunu hep birlikte yaşamalıyız. Geçmişten gelen birikimi ile geleceğe doğru yürüyen ilimizin daha da gelişmesi, şehrimizin güzelleşmesi ve daha iyi yaşanabilir hale gelmesi için hep birlikte çalışacağız. 
Belediye olarak şehrimizin gelişmesi ve güzelleşmesi için, insanlarımızın daha gelişmiş ve modern bir şehirde yaşamalarını sağlamak adına biz de elimizden gelen gayreti gösterecek ve bu şehirde yaşayanlarla istişare içerisinde daha da ileriye yürüyeceğiz. Adıyaman için geçmişten bu yana gayret eden, çalışan ve bu şehir için taş üstüne taş koyan herkese teşekkür ediyor, daha güzel günlerde birlikte olmayı diliyorum. 
Bu vesile ile bütün hemşehrilerimize selam ve saygılarımı sunuyor, Adıyaman’ımızın il oluşunun 68. yıldönümünü en derin kalbi muhabbetlerimle kutluyorum” ifadelerini kullandı. 

Kaynak: PHA

Son Güncelleme: 30.11.2022 16:15
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