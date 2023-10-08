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Unutulmaya yüz tutmuş oyunlar tekrar gün yüzüne çıkarmak, kültürel mirası korumak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla başlatılan çalışmaların startını Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol'un katılımıyla Şehit Mehmet Kılınç İlkokulu bahçesinde geleneksel çocuk oyunları oynayarak gerçekleştirildi.

Törende, Şehit Mehmet Kılınç İlkokulu ve bünyesinde eğitim çalışmalarını yürüten Cumhuriyet İlkokulu öğrenciler ve öğretmenler, geçmişten geleneksel oyunları oynayarak bu mirası canlandırdılar.

Vali Dr. Osman Varol, Adıyaman İl Kültür ve Turizm Müdürü Abuzer Gelse ve İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, çocukların yüzlerindeki mutluluk ve heyecana ortak olarak oyunlara eşlik ettiler.



Kaynak : PHA