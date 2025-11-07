Hayatım boyunca iyinin, doğrunun, haklının yanında oldum.

Bu topraklarda herkesin daha insanca yaşamasını savundum, savunmaya da devam edeceğim.

Bugün öyle bir dönemdeyiz ki, bilgiyle, yalanın sınırı bulanık…

Kimin doğruyu söylediğini, kimin algı yarattığını ayırt etmek her zamankinden daha zor.

Ama iç sesimiz, vicdanımız hâlâ yol gösteriyorsa, kaybolmayız.

Çünkü doğru, her zaman doğrudur.

Zamanla karanlık dağılır, hak yerini bulur.

Yeter ki umudu, ilkelerimizi ve birbirimize inancımızı kaybetmeyelim.

Ve evet…

Bazen bir fotoğraftaki depremzede gülümsemesi, koca bir ülkeye umut olur.

Çünkü umudun en güzel dili, bir insanın yüreğinden süzülen samimi ve içten gülüştür.

#UmudunuKaybetme

#DoğruHerZamanDoğrudur