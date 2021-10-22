Müdür Gönen Tut ilçesinde incelemelerde bulundu

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen ile inceleme, tespit ve denetim komisyonu tarafından Tut ilçesinde incelemelerde bulunuldu.

Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen’in başkanlığında, Maarif Müfettişleri İl Koordinatörü Atıf Bostancı, milli eğitim müdür yardımcıları ve tüm şube müdürlerinin katılımıyla oluşturulan inceleme, tespit ve denetim komisyonu, eğitim ve öğretimle ilgili incelemelerde bulunmak üzere Tut ilçesine gitti.

Müdür Gönen ve komisyon heyeti, Tut ilçesinde müstakil müdürlükleri bulunan Şehit Polis Mahmut Kayan İlkokulu, Fatih İlk/Ortaokulu, Nene Hatun Anaokulu, Tut Çok Programlı Anadolu Lisesi, Abuzer Yıldırım Anadolu İ.H.L, Atatürk Ortaokulu, Boyundere İlkokulu, Boyundere Ortaokulu, Yaylımlı İlkokulu, Yaylımlı Ortaokulu, Öğütlü İlkokulu, Kaşlıca İlkokulu, Kaşlıca Ortaokulu, Akçatepe Ortaokulu, Tut Halk Eğitim Merkezi ve 2 pansiyonu ziyaret etti.

Okulları ziyaret eden heyet, okulun, kurumun tertip ve düzeni, dersliklerin ve diğer bölümlerinin eğitim öğretime hazır olma ve uygunluk durumu; okullarda akademik başarıyı arttırmaya yönelik oluşturulan kurullar, okuma alışkanlığı kazandırmak ve okuma kültürünün oluşmasına yönelik çalışmalara dikkat etti. Heyet aynı zamanda okulların kendine özgü yürüttüğü projeler ve salgın sürecinde yüz yüze eğitimde alınan tedbirlerin yerinde incelenmesi gibi konularda denetim ve incelemelerde bulundu.

Yapılan incelemelerin ardından Müdür Hakan Gönen ve beraberindeki komisyon üyeleri, Tut Kaymakamlığına geçerek Tut Kaymakamı Erkut Pamuk ile bir araya geldi. Burada yapılan toplantıda yapılan incelemeler değerlendirildi.

Komisyon değerlendirme toplantısında konuşan Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen, " İlimiz de gitmediğimiz okul kalmayana kadar ziyaretlerimiz devam edecek. Salgın döneminde özlemle beklediğimiz öğrencilerimizi okullarımızda görmek ayrıca mutlu ediyor bizleri” diye konuştu.

iha