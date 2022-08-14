Başkan Kılıç'tan 270 yıllık anıt ağacı açıklaması

Belediye Başkanı Kılıç açıklamasında, "Bu açıklama, ilçemizde yaşanan üzücü bir olayın ardından, gerek bilgi kirliliğini önleme, gerekse belirli çevrelerce art niyetli şekilde yapılan haberlere cevap niteliği taşımaktadır. Tut ilçe merkezimizde, özel bir şirket tarafından sürdürülen kazı çalışmaları sırasında, Anıt ağacın köklerinde tahribat yaşanmıştır. Konuyla ilgili olarak, belediyemiz gerek şirket, gerekse yapımı üstlenen müteahhit firma yöneticileriyle görüşmüş ve bilgi almıştır. Yaşanan üzücü olayın belediyemizden kaynaklanan bir yönü olmaması ile birlikte ilçemizin sembolü haline gelen tarihi ağacımızın korunarak, olayın tüm gerçekliği ile ortaya çıkartılması adına, belediyemiz titizlikle ve hassasiyetle çalışmalarını sürdürmektedir. Durum böyle iken, art niyetli bir kesim tarafından, ısrarla, olayın sorumlusunun belediyeymiş gibi gösterilmesine yönelik beyhude çabaları da görmekteyiz." ifadelerini kullandı

"Güzergâhı, gaz dağıtımını yapacak olan firma belirlemekte"

Kılıç yaşanan olayla ilgili olarak belediyenin suçlamasının kabul edilmeyeceğini belirterek, "Şöyle ki; Tut ilçemizin doğalgaza kavuşmasına yönelik belediyemizin çok büyük emek ve çabaları vardır ancak doğalgaz hattının ev ve işyerlerine çekilmesi noktasında, belediyemizin en küçük bir dahli bulunmamaktadır. Güzergahlar, Dağıtım Şirketi tarafından belirlenip, yine şirket tarafından finanse edilirken, kanal açma çalışmaları da, şirket tarafından bir müteahhit firmasına taşeronluk sistemi ile yaptırılmaktadır. Kazı çalışması sırasında, belediyenin personel bulundurma zorunluluğu yoktur. Kanal güzergâhını kesinlikle belediye belirlememekte, güzergâhı gaz dağıtımını yapacak olan firma belirleyip projeyi anlaşmalı şirkete yaptırmaktadır. Hal böyle iken; bazı haber ajanslarının ısrarlı ve kasıtlı bir şekilde, yaşanan bu üzücü olayın tarafının ısrarla belediyemiz olduğunu iddia etmesi, hayal ürünü olmaktan öteye gitmemektedir. Taraflı olduğunu her fırsatta belli eden, bu haber ajanslarının asıl amacının farklı olduğu herkes tarafından bilinmektedir." dedi.

Kılıç açıklamasının devamında, "Belediyemiz, ilçemizin tüm varlıklarını koruma yönündeki kararlılığını dün olduğu gibi bugünde sürdürecektir. Bu asılsız haberler bizi hizmet sevdamızdan alı koyamayacak aynı şevk ve heyecanla projelerimizi gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Gerçekleri kamuoyunun bilmesinde yarar görüyor ve takdiri kamuoyuna bırakıyoruz." şeklinde konuştu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Adıyaman'ın Tut ilçesinde doğal gaz kazı çalışmalarında 270 yıllık anıt ağacının köklerine zarar verildiğinin tespit edildiği, olayın sorumlularına dair suç duyurusunda bulunulacağını belirtmişti.

Kaynak: PHA