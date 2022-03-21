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AK Parti Tut İlçe Başkanlığında istişare toplantısı

AK Parti Tut İlçe Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen istişare toplantısında eski ve yeni dönemde partide görev alan kişiler bir araya geldi.

21 Mart 2022 Pazartesi 16:29
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AK Parti Tut İlçe Başkanlığında istişare toplantısı

AK Parti Tut İlçe Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen istişare toplantısında eski ve yeni dönemde partide görev alan kişiler bir araya geldi.

İlçe Başkanlığında gerçekleştirilen istişare toplatışı İlçe Başkanı Ali Korkmaz Başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıya Belediye Başkan Adayımız Ercan Öncebe, İl Genel Meclis Üyeleri Mustafa Saman, Temel Büyükboğa, geçmiş dönem il genel meclis üyeleri, ilçe başkanları, mahalle ve köy başkanları katıldı.

İlçe Başkanı Ali Korkmaz konuşmasında, birlik beraberlik vurgusu yaparak, 2023 hedeflerine emin adımlarla ilerlediklerini ve bunun için eski ve yeni teşkilat mensuplarıyla bir araya geldiklerini dile getirdi.

Ercan Öncebe ise konuşmasında, hem yerel hem de genel seçimlere en iyi şekilde hazırlanılması gerektiğini belirterek, birlikteliğin önemine işaret etti.

Kaynak: iha
Son Güncelleme: 21.03.2022 21:05
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