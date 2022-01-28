Fatih Anadolu Lisesi, Buca IMSEF 2021’de Adıyaman’ı temsil etti

Bilimsel araştırma ve sanat ruhunu dünyaya yaymak amacıyla gerçekleştirilen Buca IMSEF'in ödül töreni çevrimiçi olarak gerçekleşti. BUCA IMSEF Bilim ve Sanat Fuarı’nda Adıyaman Fatih Anadolu Lisesi Öğrencilerinden Halisegül Sağol ve Havva Nur Ekinci, Danışman Öğretmenleri Ahmet Sağol’la birlikte ilimizi temsil etti.

Fizik, kimya, biyoloji, matematik-bilgisayar, enerji-mühendislik ve müzik-piyano olmak üzere toplam 6 kategoride 27 ülkeden 167 projenin yer aldığı yarışmada, kimya alanında teşvik ödülü alan ve Endonezya’da yapılacak olan proje yarışmasında ülkemizi temsil etme hakkını elde etti.

İnsana yapılan yatırımın geleceğe yapılan en değerli yatırım olduğunu ifade eden Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen, “İlimizi Uluslararası yarışma da en iyi şekilde temsil ederek bizleri gururlandıran öğrencilerimizi ve danışman öğretmenimizi başarılarından dolayı tebrik ediyorum. Bu tür başarıların önümüzdeki yıllarda daha da artırılması için çalışmalarımız devam ediyor.”dedi.Projenin Endonezya’da yapılacak yarışma 3 Şubat 2022 de çevrimiçi olarak yapılacaktır.