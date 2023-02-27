Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ŞUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri Kahramanmaraş merkezli depremden en fazla etkilenen illerden biri olan Adıyaman’da tahrip olan su altyapısını onarmak için bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

Şanlıurfa’da arama kurtarma faaliyetlerinin tamamlanmasının ardından destek amaçlı Adıyaman’a giden ekipler vatandaşların yaralarını bir nebze de olsa sarabilmek zor anlarında yanlarında olmak amacıyla var güçleriyle çalışıyor.

Deprem nedeniyle tahrip olan altyapıyı onaran ekipler merkez ve ilçelerde belirlenen arızalara da müdahale ederek sus sitemini çalışır vaziyete getiriyor. ŞUSKİ Genel Müdürü Muhammed Said Güllüoğlu da bölgede sürdürülen çalışmaları takından takip ediyor.



Kaynak : PHA