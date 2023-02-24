ŞOK Marketler, Kahramanmaraş ve çevre illerde meydana gelen deprem felaketi için dayanışma seferberliği kapsamında istihdamda önceliği depremzede vatandaşlara vereceğini duyurdu.

2023 yılı boyunca 81 ilde yapacağı tüm işe alımlarda işin gereksinimlerini sağlayan uygun adaylar arasından afetten etkilenenlere öncelik tanıyacak olan ŞOK Marketler, depremzedelerin iş gücüne katılıp tekrar ihtiyaçlarını karşılayabilir hale gelmesi ve gündelik hayatlarına dönebilmesine destek olacak.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan ŞOK Marketler CEO’su Uğur Demirel, ülke genelinde yaşanan ve herkesi büyük üzüntüye sevk eden deprem felaketi sonrasında yaraların hep birlikte sarılması için bölgeye desteklerini sürdüreceklerini söyledi.