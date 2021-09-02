Vekil Tutdere: 3 milyon 564 bin kişi borcunu ödeyemiyor

Milletvekili Tutdere, son bir yıl içerisinde tüketici kredisi ve kredi kartı borçlarını zamanında ödemeyen vatandaş sayısında büyük bir patlama yaşandığını iddia ederek, borcu yüzünden takibe alınan kişi sayısındaki artışa dikkat çekti.

“6 aylık dönemde 474 bin kişi tüketici kredisini, 222 bin kişi de kredi kartı borcunu ödeyemedi”

Vatandaşın bankalara olan borcunun her geçen gün katlanarak arttığını dile getiren Milletvekili Tutdere, ekonomik krizin vatandaşları borç batağına sürüklediğini ifade ederek, “Yaşanan ekonomik kriz nedeniyle yurttaşlarımız zor günlerden geçmektedir. Alım gücü düşen yurttaşlarımız hayat pahalılığı karşısında ayakta kalabilmek için adeta direnmektedir. Vatandaşlarımız artık borçlarını dahi ödeyemeyecek duruma getirildi. Son bir yıl içerisinde borcunu zamanında ödeyemeyen vatandaş̧ sayısında büyük bir patlama yaşandı. Bankalar Birliği’nden alınan resmi verilere göre, Ocak-Haziran döneminde 474 bin 355 vatandaş̧ tüketici kredisini, 222 bin 377 vatandaş̧ da kredi kartı borcunu zamanında ödeyemediği için bankalar tarafından yasal takibe alındı” dedi.

“604 bin vatandaşın ismi bankalar tarafında kara listeye alındı”

Bankalara olan borcunu ödeyemediği için 603 bin vatandaşın isminin bankalar tarafından kara listeye alındığını dile getiren Milletvekili Tutdere, “Geçen yılın aynı dönemine göre, tüketici kredisi borcunu ödeyemediği için takibe alınanların sayısı 268 bin 819 kişi arttı. Tüketici kredisi ve kredi kartı borcunu ödeyemeyenler tek kişi sayıldığında ise takibe alınanların toplam sayısında 258 bin 421 bin kişilik artış̧ gerçekleşmiş durumda” ifadelerini kullandı.

“Vatandaş bankalara olan borcunu ödeyemiyor”

Borcunu ödeyemeyen kişi sayısında ki artışa dikkat çeken Milletvekili Tutdere, “AK Parti iktidarı yurttaşlarımızı maalesef borç batağına saplamış durumda. Vatandaşlarımızın borçları her geçen gün artmakta, ödenemeyen borç miktarı ise tırmanmaktadır. Son beş̧ yılda bankalar tarafından yasal takibe alınan ve borcunu halen ödeyememiş̧ olan vatandaş̧ sayısı 3 milyon 564 bin 22 kişiye dayanmış durumda. Yurttaşlarımız borcunu borçla kapatıyor, hayatlarını bankalardan aldıkları borçlarla idame ettirmeye çalışıyorlar. Şahsım hükümeti saraylarında sefa sürüyor, yurttaşlarımız ise açlık, sefalet ve yoksulluk içerisinde yaşamaya çalışıyor. AK Parti iktidarı yüzünü saraylarından yurttaşlarımıza çevirmeli, yurttaşlarımızın feryatlarına acil olarak kulak vermeli” diye konuştu.



