Vekil Aydın: Adıyaman'ın Mega Projesi Koçali Barajı

Ziyaret sırasında açıklama yapan Başkan Aydın, Adıyaman’da yapılacak çalışmaları Ankara'da adım adım takip ettiklerini ifade ederek, “Sulu tarım Adıyaman'ın kaderini değiştirecektir. Bu kapsamda Adıyaman için çok önemli olan Çetintepe, Koçali ve Gömükan barajlarında çalışmalar devam etmektedir” dedi.

"Adıyaman'ın Mega Projesi Koçali Barajı"

Baraj, ana iletim ve sulama inşaatları ayrı ayrı devam ettiğini hatırlatan Aydın, Koçali barajı en öncelikli ve önemli olarak gördüğümüz bir proje bu proje ile birlikte 187 Bin dekar arazi cazibe ile sulanabilecek ve Adıyaman'ın içme suyu problemini de çözmüş olacağız. Çalışmaların yakın zamanda tamamlanması için ciddi bir gayret gösteriyoruz. Bu projenin sulama boyutu 650 Milyon TL ihale edildi. Baraj ve ana iletim hattı, içme suyu yatırımı ile birlikte 1.5-2 milyara eski para ile ifade edersek 2 katrilyona mal olacak büyük bir proje. Baraj, ana iletim ve sulama inşaatları ayrı ayrı devam ediyor. Biz sürecin her anını gerek sahada gerekse de Ankara nezdinde takibimiz sürüyor” diye konuştu.

"Çetintepe Barajı’nda son aşamaya gelindi"

Çetintepe barajı sayesinde 555 bin 130 dekar tarım alanının sulanabileceğini dikkat çeken Aydın, “Çetintepe Barajı tamamlandığında temelden 116 metre yüksekliğe ve 460 milyon metreküp su depolama kapasitesine sahip olacak, bu projede çalışmalar son aşamaya geldi. Baraj tamamlandığında Milli ekonomiye yıllık 320 milyon TL katkı sağlayacak ve 555 bin 130 dekar zirai alan sulanacak” dedi.

"Gömükan Barajı milli ekonomiye yıllık 61 milyon katkı sağlayacak"

Aydın, son olarak Gömükan Barajı’nın son durumu hakkında şunları kaydetti: “Gömükan Barajı’nın temelden yüksekliği 80,50 metre olup, 57,46 milyon metreküp su depolanacak ve 72 bin 934 dekar tarım arazisinin sulanması sağlanacak. Proje kapsamında çalışmalar devam etmektedir. Bu projeler ilimiz için hayati önem arz etmektedir. Barajlar tamamlandığında ilimizin Sosyo-Ekonomik durumuna çok büyük katkı sağlayacak ve tarımsal ürün çeşitliliği artacaktır. Projelerde desteğini esirgemeyen başta Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Bakanlarımıza ve DSİ Genel Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum.”