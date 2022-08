Ulubey: Her öğretmen kendi branşında uzmandır

Uzmanlık mesleki gelişim ile olabileceğini söyleyen Siyasetçi-Yazar Fatma Ulubey,"Uzmanlık sınavla değil deneyimle kazanılabilir. "Mutluluk, birbirini tamamlayan ufak tefek şeylerin birikmesinden doğuyor." demiş Aytmatov ne güzel demiş, burda birlik oluyoruz, birbirimizi tamamladıkça mutlu oluyoruz. Binlerce öğretmen bu sınava hayır diyor? Neden mi çünkü bu sınav öğretmenin itibarını zedeliyor. Çünkü öğretmen mezun olduğunda uzmandır. Çünkü öğretmenleri ayrıştırıyor.

Uzmanlık mesleki gelişim ile olur, sınıflarda uygulanmayacak 600 sayfalık PDF ve sonrasında alınacak 70 ile olmaz. Her öğretmen kendi branşında uzmandır. Özel Eğitim öğretmeni ile Matematik öğretmenini, sınıf öğretmeni ile tarih öğretmenini, Türkçe öğretmeni ile Fizik öğretmenini vb. aynı sınava girecek ve bu sınav sonucunda uzman olacak. Hangi mantıkla öğretmenleri, ücretli, sözleşmeli, Uzman öğretmen, Başöğretmen gibi sınıflara ayırmak öğretmenlik mesleğini değersizleştirmektir. Sadece sınava değil, öğretmenleri ayrıştıracak unvanlara da karşıyız. Öğretmenler rahat koşullarda çalışsın artık, tek dertleri çocuklara vereceği bilgi, donanım, sevgi olsun. yormayın, zorlamayın, yıpratmayın öğretmenlerimizi. Çoktan seçmeli sınavla uzmanlık olmaz. Gelişime evet, sınava hayır diyor eğitim emekçilerimiz. Öğretmenin rütbesi, makamı olmaz. Öğretmen, öğretmendir ve hepsi çok değerlidir. artık öğretmenlerin sesine kulak verin. illaki birşey yapacaksanız özlük haklarını düzeltin. Açlık sınırının 6 bin 840, yoksulluk sınırının 22 bin 279 lira olduğu bir ortamda, sınav ve video izleme karşılığı dağıtan "bahşişe" karşı çıkmak mesleki onurunu yitirmemiş her öğretmenin boynunun borcudur. "Dediğim dedik, çaldığım düdük. "Anlayışını asla kabul etmiyoruz."dedi.

"Ögretmenlerimizi psikolojik olarak baskı altında bıraktığı gözlemlenmiştir"

Öğretmenlerin sınavlar ve sonrasında hakkında endişeleri olduğunu aktaran Ulubey, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Uzman öğretmenlikte 180 saatlik, başöğretmenlikte ise 240 saatlik eğitim videolarının izlenmesi ve akabinde yapılacak sınavlara katılması. Öğretmenlerinimizin bu sınavlar ve sonrası hakkında endişeleri vardır bunlar; öğretmenler arasında ayrışmaya yol açacağı, Veli, öğrenci ve idarenin öğretmene bakışının farklı olacağı, öğretmenlerin okula başlarken moral ve motivasyonun düşük olacağı, Öğretmenlik mesleğinin itibarsızlaştırılması, 4-öğretmenlik mesleğinin ölçütünün saatlerce video izlemekle PDF okumakla olunamayacağı, öğretmen maaşlarının sınavlara göre belirlenmesi.

Peki, öğretmenlerimiz ne istiyor? Eğitim ömür boyu süren bir süreçtir. Öğretmeni mesleki anlamda geliştirmek istiyorsanız hizmet içi eğitimleri daha kaliteli hale getirerek öğretmenleri belli zaman aralıklarında bu eğitimlere tabi tutulması, öğretmenlerin özlük haklarını, onurunu koruyan, öğretmene mesleki anlamda ciddi katkılar sunan öğretmenlik meslek kanunun getirilmesi, öğretmenlerin yaşam koşullarını iyileştirecek bir gelir seviyesinin olması, eğitim öğretim ortamlarının iyileştirilmesi. Öğretmenlerle yaptığımız görüşmelerde ayrıca edindiğimiz izlenim yaz tatilinde ailelerine, çocuklarına ayıracakları zamandan çalarak eğitim videoları izlemeleri ve sınavlara hazırlanmaları ögretmenlerimizi psikolojik olarak baskı altında bıraktığı gözlemlenmiştir. Öğretmenlerimizin bu haklı endişe ve taleplerini doğru bulmaktayız, her Öğretmenin kendi alanında uzman olduğunu bilmekle birlikte öğretmenlerimizin yanında olduğumuzu bilmelerini isteriz. Yapılmadı gereken, Sınavın bir an önce iptal edilmesi, öğretmenlerin motive bir şekilde enerjilerini öğrencilerine harcamasıdır."