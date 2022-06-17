Tutdere: 150 yataklı Devlet Hastanesi konusunda halkımızın sabrı kalmadı

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Av. Abdurrahman Tutdere, açıklamasında, TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Av. Abdurrahman Tutdere, Adıyaman 150 Yataklı Devlet Hastanesi’ni TBMM gündemine tekrar taşıyarak hastane hakkında verilen sözleri hatırlattı.

Milletvekili Tutdere TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmasında, Bakan Koca’nın 150 Yataklı Devlet Hastanesi’nin inşaat çalışmalarına haziran ayında başlanacağına ilişkin açıklamasını hatırlatarak, iktidara çağrıda bulundu. Tutdere iktidara, “Verdiğiniz sözü tutun, hastanenin inşaat çalışmalarına artık başlayın.” çağrısında bulundu.

Milletvekili Tutdere, 25 Kasım 2021’de Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki Sağlık Bakanlığı bütçe görüşmeleri sırasında 150 Yataklı Devlet Hastanesi’nin akıbetini Sağlık Bakanı Koca’ya sormuş, Bakan Koca’da yaptığı açıklamada proje çalışmalarının tamamlandığını ve 2022 yılı başında inşaat yapım ihalesi çalışmalarına başlanacağını açıklamıştı. Bakan Koca yaptığı açıklamadan 6 ay sonra 22 Nisan 2022 tarihinde Adıyaman’a ziyaret gerçekleştirmiş, ziyareti sırasında yine farklı bir tarih vererek hastane ihalesinin haziran ayı sonuna kadar tamamlanıp inşaat çalışmalarına başlanacağını açıklamıştı. Fakat açıklamaların üzerinden aylar geçmesine rağmen konuya ilişkin hala somut bir adım atılmadı.

“Haziran ayının ortasına geldik inşaat ihalesine ilişkin hala bir gelişme olmadı”

Milletvekili Tutdere 150 Yataklı Devlet Hastanesi’ni sürekli olarak gündeme taşımış TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmalarda, bütçe görüşmeleri sırasında ve komisyon toplantılarında hastanenin inşaat çalışmalarına bir an önce başlanmasını için iktidara çağrıda bulunmuştu.

Konuyu tekrar TBMM Genel Kurulu’na taşıyan Milletvekili Tutdere, “Sağlık Bakanı Sayın Fahrettin Koca 22 Nisan 2022 tarihinde Adıyaman'a yapmış olduğu ziyarette Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde sürekli olarak gündeme getirdiğim, takip ettiğim Adıyaman 150 Yataklı Devlet Hastanesi inşaatına haziran ayı başında başlanacağını kamuoyuna açıklamıştı. Bugün itibarıyla haziran ayının artık ortalarına geldik, konuyla ilgili herhangi bir açıklama gelmediği gibi inşaat ihalesine ilişkin bir gelişme de olmadı.” dedi.

“Adıyaman halkının sabrı kalmadı”

Adıyaman halkına verilen sözlerin tutulması gerektiğinin altını çizerek 150 Yataklı Devlet Hastanesi’nin yapımı için iktidara bir kez daha çağrıda bulunan Milletvekili Tutdere, “Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Adıyaman halkı adına Sağlık Bakanına verdiği sözleri tekrar hatırlıyorum ve buradan iktidara çağrı yapıyorum: 150 yataklı devlet hastanesinin inşaatını ne zaman yapacaksınız? Adıyaman halkının sabrı kalmadı.” şeklinde konuştu.