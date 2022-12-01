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Taş AK Parti’den aday adaylığını açıkladı

Adıyaman Muhtarlar Federasyonu Başkanı Abdulkadir Geylani Taş, AK Parti Milletvekilliği Aday Adaylığını kamuoyuna açıkladı.

01 Aralık 2022 Perşembe 16:17
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Taş AK Parti’den aday adaylığını açıkladı

2016 yılında 22. Muhtarlar Toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile toplantı sonrası fahri Muhtarlık Rozeti takdim eden ve aynı zamanda Adıyaman Muhtarlar Federasyonu Başkanı Abdulkadir Geylani Taş, AK Parti Adıyaman Milletvekilliği Aday Adaylığını açıkladı.
"Aday adayı olduğumu huzurlarınızda ilan ediyorum"
Aday adaylığı süreciyle ilgili değerlendirmede bulunan Taş,"Doğup büyüdüğüm, her karışında emeğimin olduğu kentime Adıyaman'a öncelikle muhtar olarak, devamında Adıyaman Muhtarlar Federasyonu Başkanı olarak aşkla verdiğim hizmeti biraz daha yukarı taşıma kararımı açıklamak üzere toplanmış bulunuyoruz. Kurulduğu günden bu yana gönül verdiğim, her aşamasında her kararında yanında durduğum, üyesi olmaktan onur gurur duyduğum Adalet ve Kalkınma Partisi çatısı altında Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin bir ferdi olmak, kentime verdiğim hizmeti partimin çatısı altında ülkeme vermek üzere genel seçimlerde aday adayı olduğumu huzurlarınızda ilan ediyorum. Muhtar olarak yıllardır görev yapan, vatandaşın derdine ortak olan,  çözüme giden yolun taşlarını örmeye nerden başlanacağını bildiğini düşünen ya da sorunların çözümü noktasında inisiyatif almayı, ülkesi milleti için çalışmayı yaşam biçimi haline getirmiş biri olarak yerelin sesi olmaya aday olduğumu, Adıyaman'dan Ankara'ya köprü olmak istediğimi, bunu da Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bir neferi olarak yapmak istediğimi gururla ilan ederim. Bu yol bütün arkadaşlarım mevkidaşlarım ailem bu zamana kadar temas ettiğim tanıdığım tanıyacağım bütün yol arkadaşlarım ile yürümeyi arzu ettiğim mukaddes bir yoldur, Allah'ın izni ve sizlerin desteği ile çıktığım bu yolun hayırlara vesile olmasını dilerim. Tekrar hepinize teşekkür eder saygılarımı sunarım. Vatana millete camiamıza hayırlı uğurlu olsun."dedi.

 

Kaynak: PHA
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