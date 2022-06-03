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Milletvekilleri Tutdere ve Berberoğlu’ndan Adıyaman çıkarması - Videolu Haber

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Av. Abdurrahman Tutdere ve CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu çeşitli temaslarda bulunmak ve saha çalışması yapmak üzere Adıyaman’a geldi.

03 Haziran 2022 Cuma 19:38
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Milletvekilleri Tutdere ve Berberoğlu’ndan Adıyaman çıkarması - Videolu Haber

Milletvekili Tutdere ve Berberoğlu başkanlığındaki CHP Heyeti Adıyaman’da faaliyet gösteren STK ve meslek odalarına ziyaret gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen ziyaretler sırasında yaşanan sorunlar dinlenirken Cumhuriyet Halk Partisi’nin sorunlara ilişkin çözüm önerileri de anlatıldı.
Milletvekili Tutdere’nin ev sahipliğinde düzenlenen çalışma programına İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, CHP Adıyaman İl Başkanı Burak Binzet, Merkez İlçe Başkanı Hüseyin Buluş ve parti yöneticileri katıldı.
CHP Heyeti program kapsamında Adıyaman Ziraat Odası, Adıyaman Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı, Adıyaman Küçük Sanayi Sitesi, Adıyaman Ticaret Borsası, Adıyaman Sanayi ve Ticaret Odası, Adıyaman Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası, Adıyaman Merkez Köy ve Mahalle Muhtarları Derneği, Memur-Sen Adıyaman Şubesi’ni ziyaret etti.
"CHP Milletvekilleri aynı anda 51 ilde sahada"
Türkiye’nin 51 ilinde CHP Milletvekilleri olarak saha çalışması yaptıklarının altını çizen Milletvekili Tutdere, "3 günlük saha çalışmamız kapsamında Adıyaman’daki STK’ları, esnaflarımızı ve halkımızı ziyaret ederek şehrimizin nabzını tutacağız. Bu saha çalışmasını da raporlaştırarak Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’na sunacağız. Genel Başkanımızın liderliğinde meclisteki milletvekili grubumuz ve örgütlerimizle birlikte Türkiye’nin dört bir yanında sahada ve bu zor günlerde halkımızın yanında. Adıyaman’da da örgütlerimizle ve belediye başkanlarımızla çok uzun bir süredir aralıksız çalışmalar sürdürüyoruz. 
"Sorunların ana sebebi halden, hukuktan anlamaz, demokrasiden nasibini almamış AK Parti İktidarıdır"
Toplumun tüm kesiminin yaşanan ekonomik krizden dolayı zor günlerden geçtiğini vurgulayan Milletvekili Tutdere, Adıyaman’dan iktidara yüklendi. 
Milletvekili Tutdere, "Zor bir süreçten geçiyoruz. Özellikle ekonomik kriz insanlarımızı etkilediği gibi tarım şehri olan kentimizi de etkilemiş durumda. Adıyaman’da yaşayan herkes, toplumun tüm kesimleri AKP’nin yaptığı zamlarından dolayı büyük bir mağduriyet yaşıyor, bunun farkındayız. Bizim görevimiz bu mağduriyetleri tespit etmek ve bu mağduriyetlerin çözümü konusunda gerekli çalışmaları yaparak TBMM gündemine taşımak ve sorunun çözümüne katkı sağlamaktır. Yaşadığımız büyün mağduriyetlerin, bütün sorunların ana sebebi halden, hukuktan anlamaz, demokrasiden nasibini almamış AK Parti iktidarıdır. Bütün uyarılarımıza rağmen Türkiye’deki krizi görmeyen, halkın yaşadığı mağduriyetleri görmeyen bir iktidarla karşı karşıyayız. Zamanı geldiğinde hep beraber Cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandıracak, bu zor günleri geride bırakacağız." şeklinde konuştu.
"CHP olarak ziyaret etmedik tek bir hane bile bırakmayacağız"
Adıyaman çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulunan TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi ve CHP İstanbul Milletvekili Gazeteci Enis Berberoğlu," CHP neden yollara düştü. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu iki ilkesi var. Vatandaşa gitmezseniz onlar sizi tanımaz, tanımazsa anlaşamazsınız, anlaşamazsanız da oyuna talip olamazsınız. CHP olarak Anadolu’da ve büyük kentlerde ziyaret etmedik bir hane bırakmayacak. Genel başkanımız kanaat önderleri ile Anadolu’da buluşuyor. Bizlerde hafta sonu Adıyamanlı vatandaşlarımızla buluşarak, çeşitli sivil toplum örgütlerini ziyaret ederek görüşmelerimizi rapor halin getireceğiz akabinde de genel başkanımıza sunacağız” dedi.

 

Kaynak: PHA
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