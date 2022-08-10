Milletvekili Tutdere: İktidarın Adıyaman’a su verecek gücü kalmamıştır

Milletvekili Tutdere’nin gerçekleştirdiği inceleme çalışmalarına Pınarbaşı Belediye Başkanı Mahmut Alan, CHP Çelikhan İlçe Başkanı Kamber Sucu ile parti yöneticileri katıldı.

"Çelikhan-Adıyaman sulama projesinde çalışmalar durdurulmuş durumda"

İnşaat çalışmaları durmuş olan projenin önünde açıklamalarda bulunan Milletvekili Tutdere, "Adıyaman Çelikhan ilçesi, Bulam Ovası’na su verecek olan Çat Barajı kenarındayız. Arkamızda gördüğünüz Çelikhan-Adıyaman sulama projemize ilişkin inşaat alanı. Yıllardan beri iktidar tarafından ‘yaptık, bitirdik, su gelecek’ denilen şey, işte gördüğünüz gibi. Arkamızda inşat başlanılmış, ancak işler yarım bırakılmış durumda. Şu anda ciddi bir çalışma yok, çalışmaların tamamı durdurulmuş durumda." dedi.

"AK Parti’nin 20 yıldır ihmal ettiği bütün bu yatırımları bitireceğiz"

CHP iktidarında AK Parti’nin 20 yıldır ihmal ettiği bütün sulama projelerini bitireceklerini dile getiren Milletvekili Tutdere,"Adıyaman merkezde de Bulam Ovası’nda çiftçilerimiz su bekliyor. 20 yıllık AK Parti iktidarının tamamı, Adıyaman çiftçisinin suyu beklemesi ile geçti ve artık tüm Adıyamanlılara şu çağrıyı yapıyoruz: Bu iktidarın Adıyaman’a, Çelikhan’a, Bulam’a su verecek gücü kalmamıştır. Biz bu yatırımları takip edeceğiz ve Adıyamanlılara sözümüz olsun, ilk sandıkta iktidara geldiğimizde, yetki verildiğinde Adıyaman’daki bütün sulama projelerini tamamlayacağız. Çelikhan-Adıyaman sulama kanalını açıp Bulam Ovası, Adıyaman Ovası’nı, Çelikhan Ovası’nı suyla buluşturacağız ve AK Parti’nin 20 yıldır ihmal ettiği bütün bu yatırımları bitireceğiz.” ifadelerini kullandı.

"Yapmaya söz verip yapmadığınız, yarım bıraktığınız projeleri gelip yerinde görün"

Milletvekili Tutdere, AK Parti’nin yıllardır Çelikhan ve Bulam halkına sulama projelerinin bitirileceğine ilişkin sözler verdiği fakat sözünü tutmadığını dile getirerek, “Halkımız daha çok üretecek ve topraklarını sulayarak geçimlerin çok daha rahat sağlayacaklar. AK Parti’ye ve AK Parti milletvekillerine şu çağrıyı yapıyoruz: Yıllardır söz verdiniz; yıllardır Çelikhanlıyı, Bulamlıyı kandırdınız. Çelikhan’a yapacağınız ilk ziyareti buraya yaparsanız en azından buradaki tabloyu yerinde görmüş olursunuz. Sadece Çelikhan Kaymakamlığı, belediye ziyaretiyle bu işler olmuyor. Gelin; belki sahada iktidarınızın yapmaya söz verip yapmadığınız, yarım bıraktığınız projeleri de yerinde görme fırsatı bulursunuz. Bizim sözümüz var, halkımıza çağrımız var. Halkımızdan yetki istiyoruz. Yetki verdiklerinde bütün bu projeleri tamamlayacağız.” şeklinde konuştu.