Galeriler Yazarlar
Adıyaman 37
açık
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
2.814,30
ALTIN
1.035,06
DOLAR
17,92
STERLİN
21,94
EURO
18,52

Milletvekili Tutdere: İktidarın Adıyaman’a su verecek gücü kalmamıştır

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Av. Abdurrahman Tutdere Çad Baraj Tüneli ve Sulama Kanalları Projesi’nin inşaat alanında incelemelerde bulundu.

10 Ağustos 2022 Çarşamba 14:19
9 Okunma
Milletvekili Tutdere: İktidarın Adıyaman’a su verecek gücü kalmamıştır

Milletvekili Tutdere’nin gerçekleştirdiği inceleme çalışmalarına Pınarbaşı Belediye Başkanı Mahmut Alan, CHP Çelikhan İlçe Başkanı Kamber Sucu ile parti yöneticileri katıldı.
"Çelikhan-Adıyaman sulama projesinde çalışmalar durdurulmuş durumda"
İnşaat çalışmaları durmuş olan projenin önünde açıklamalarda bulunan Milletvekili Tutdere, "Adıyaman Çelikhan ilçesi, Bulam Ovası’na su verecek olan Çat Barajı kenarındayız. Arkamızda gördüğünüz Çelikhan-Adıyaman sulama projemize ilişkin inşaat alanı. Yıllardan beri iktidar tarafından ‘yaptık, bitirdik, su gelecek’ denilen şey, işte gördüğünüz gibi. Arkamızda inşat başlanılmış, ancak işler yarım bırakılmış durumda. Şu anda ciddi bir çalışma yok, çalışmaların tamamı durdurulmuş durumda." dedi.
"AK Parti’nin 20 yıldır ihmal ettiği bütün bu yatırımları bitireceğiz"
CHP iktidarında AK Parti’nin 20 yıldır ihmal ettiği bütün sulama projelerini bitireceklerini dile getiren Milletvekili Tutdere,"Adıyaman merkezde de Bulam Ovası’nda çiftçilerimiz su bekliyor. 20 yıllık AK Parti iktidarının tamamı, Adıyaman çiftçisinin suyu beklemesi ile geçti ve artık tüm Adıyamanlılara şu çağrıyı yapıyoruz: Bu iktidarın Adıyaman’a, Çelikhan’a, Bulam’a su verecek gücü kalmamıştır. Biz bu yatırımları takip edeceğiz ve Adıyamanlılara sözümüz olsun, ilk sandıkta iktidara geldiğimizde, yetki verildiğinde Adıyaman’daki bütün sulama projelerini tamamlayacağız. Çelikhan-Adıyaman sulama kanalını açıp Bulam Ovası, Adıyaman Ovası’nı, Çelikhan Ovası’nı suyla buluşturacağız ve AK Parti’nin 20 yıldır ihmal ettiği bütün bu yatırımları bitireceğiz.” ifadelerini kullandı.
"Yapmaya söz verip yapmadığınız, yarım bıraktığınız projeleri gelip yerinde görün"
Milletvekili Tutdere, AK Parti’nin yıllardır Çelikhan ve Bulam halkına sulama projelerinin bitirileceğine ilişkin sözler verdiği fakat sözünü tutmadığını dile getirerek, “Halkımız daha çok üretecek ve topraklarını sulayarak geçimlerin çok daha rahat sağlayacaklar. AK Parti’ye ve AK Parti milletvekillerine şu çağrıyı yapıyoruz: Yıllardır söz verdiniz; yıllardır Çelikhanlıyı, Bulamlıyı kandırdınız. Çelikhan’a yapacağınız ilk ziyareti buraya yaparsanız en azından buradaki tabloyu yerinde görmüş olursunuz. Sadece Çelikhan Kaymakamlığı, belediye ziyaretiyle bu işler olmuyor. Gelin; belki sahada iktidarınızın yapmaya söz verip yapmadığınız, yarım bıraktığınız projeleri de yerinde görme fırsatı bulursunuz. Bizim sözümüz var, halkımıza çağrımız var. Halkımızdan yetki istiyoruz. Yetki verdiklerinde bütün bu projeleri tamamlayacağız.” şeklinde konuştu.

 

Kaynak: PHA
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Milletvekili Tutdere’den Çelikhan çıkarması
Milletvekili Tutdere’den Çelikhan çıkarması
Tutdere’den tütün hastalığına önlem alınması için Tarım Bakanlığı’na önemli çağrı
Tutdere’den tütün hastalığına önlem alınması için Tarım Bakanlığı’na önemli çağrı
AK Parti Heyetinden, Adıyaman Belediyesi’ne ziyaret
AK Parti Heyetinden, Adıyaman Belediyesi’ne ziyaret
Milletvekili Tutdere: İktidarımızda bütün taşeronları kadroya alacağız
Milletvekili Tutdere: İktidarımızda bütün taşeronları kadroya alacağız
Başkan Aydın: Amacımız Adıyaman'ın altında bulunan tarihi ortaya çıkartmak
Başkan Aydın: Amacımız Adıyaman'ın altında bulunan tarihi ortaya çıkartmak
Başkan Aydın: Nissibi Köprüsü'nden yıllık 84,3 milyon TL tasarruf edildi
Başkan Aydın: Nissibi Köprüsü'nden yıllık 84,3 milyon TL tasarruf edildi
Başkan Aydın: Hizmetlerimiz aralıksız bir şekilde devam edecektir - Videolu Haber
Başkan Aydın: Hizmetlerimiz aralıksız bir şekilde devam edecektir - Videolu Haber
CHP Yerel Yönetimler Heyeti'nden belediyelere ziyaret
CHP Yerel Yönetimler Heyeti'nden belediyelere ziyaret
CHP Yerel Yönetimler Heyeti’nden Adıyaman çıkarması - Videolu Haber
CHP Yerel Yönetimler Heyeti’nden Adıyaman çıkarması - Videolu Haber
Başkan Aydın: İşimiz hizmet, derdimiz millet
Başkan Aydın: İşimiz hizmet, derdimiz millet
Adıyaman İYİ Parti’den Başkan Erdem’e Hayırlı Olsun Ziyareti
Adıyaman İYİ Parti’den Başkan Erdem’e Hayırlı Olsun Ziyareti
Levent Bozat: Alevi kardeşlerimize yapılan saldırıyı kınıyorum
Levent Bozat: Alevi kardeşlerimize yapılan saldırıyı kınıyorum
İYİ Partili Doğan'dan badem alım fiyatı önerisi
İYİ Partili Doğan'dan badem alım fiyatı önerisi
Başkan Doğan: “Badem Üreticileri Hükümetten Müjde Bekliyor”
Başkan Doğan: “Badem Üreticileri Hükümetten Müjde Bekliyor”
Dağtekin, 'Halk Günü’nde vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor
Dağtekin, 'Halk Günü’nde vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor
Karahan: Bu saldırıların Alevi canlarımızı provoke etmek amacıyla yapıldığı çok açıktır
Karahan: Bu saldırıların Alevi canlarımızı provoke etmek amacıyla yapıldığı çok açıktır
CHP'li Tutdere: Temel ihtiyaçlar AK Parti döneminde lüks haline geldi - Videolu Haber
CHP'li Tutdere: Temel ihtiyaçlar AK Parti döneminde lüks haline geldi - Videolu Haber
CHP'li Yavuz: Milyonlarca kadının eşitlik ve yaşam hakkının güvencesi gasp edildi - Videolu Haber
CHP'li Yavuz: Milyonlarca kadının eşitlik ve yaşam hakkının güvencesi gasp edildi - Videolu Haber
Fatma Ulubey: Çirkin eylem, din ve vicdan özgürlüğüne saldırıdır
Fatma Ulubey: Çirkin eylem, din ve vicdan özgürlüğüne saldırıdır
CHP'li Buluş'tan Muharrem ayı mesajı
CHP'li Buluş'tan Muharrem ayı mesajı
Karahan: Zulme direnenler hiç bir zaman kalplerden silinmeyecektir
Karahan: Zulme direnenler hiç bir zaman kalplerden silinmeyecektir
Dağtekin: 2023’e kadar gidilmedik yer kalmayacak
Dağtekin: 2023’e kadar gidilmedik yer kalmayacak
İş İnsanı- Siyasetçi Karahan'dan Başkan İnan'a ziyaret
İş İnsanı- Siyasetçi Karahan'dan Başkan İnan'a ziyaret
Başkan Buluş: Zorunlu araç muayenesi tam bir çileye dönüşüyor - Videolu Haber
Başkan Buluş: Zorunlu araç muayenesi tam bir çileye dönüşüyor - Videolu Haber
CHP'li Binzet: Adıyamanlı çiftçi toprağa küstü
CHP'li Binzet: Adıyamanlı çiftçi toprağa küstü
Aydın: Türkiye'de artık hiç bir şey eskisi gibi değildir
Aydın: Türkiye'de artık hiç bir şey eskisi gibi değildir
CHP Adıyaman İl Gençlik Kolları'ndan KYK açıklaması - Videolu Haber
CHP Adıyaman İl Gençlik Kolları'ndan KYK açıklaması - Videolu Haber
Başkan Aydın’dan Yaman Medya Gruba ziyaret
Başkan Aydın’dan Yaman Medya Gruba ziyaret
Ulubey: Basın, milletin müşterek sesidir
Ulubey: Basın, milletin müşterek sesidir
İYİ Parti İl Başkanı Doğan'dan '24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı' mesajı
İYİ Parti İl Başkanı Doğan'dan '24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı' mesajı

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim