Milletvekili Tutdere: Çiftçiler çaresiz bırakıldı, tohumlar depoda kaldı

Milletvekili Tutdere, “Bir tarım kenti olan bu kıymetli ve bereketli topraklarda, Adıyaman’da böyle fuarların yapılması tarımın önemini daha da artırıyor. Adıyaman badem ve tütün başta olmak üzere birçok üründe Türkiye’de kendisinden söz ettiren bir kent. İnşallah diğer ürünlerde de hak ettiğimiz yere geliriz.” dedi.

“Adıyaman’ın sulama projelerine hak ettiği desteğin verilmesi için bütçe görüşmelerinde mücadele edeceğim”

Kent ve ülke olarak, kuraklığın olumsuzluklarına karşı hazırlıklı olunması gerektiğine dikkat çeken Milletvekili Tutdere, “Kurumların ve iktidarın kuraklık konusunda gerekli çalışmaları yapması lazım. Gıda ile ilgili Türkiye’de çok ciddi bir sıkıntı ile karşı karşıyayız. Ülkemiz gıda ve tarımda ithalatçı konumunda. Yanlış tarım politikaları sonucunda tarım alanında istediğimiz düzeyde değiliz. Tarımın desteklenmesi, özellikle tarım alanında istihdamın artırılması Türkiye için çok önemli. Adıyaman’da sulama projelerinin bir an önce hayata geçirilerek Adıyaman’ın kıymetli topraklarının suyla buluşması lazım. Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldığında, bütçe görüşmelerinde Adıyaman’ın sulama projelerine hak ettiği desteğin verilmesi için ellimizden geleni yapacağım.

“Ekonomik krizi en yoğun hisseden kesim tarım sektörü”

Tarımla ilgili başka sıkıntılarda var. Derin bir ekonomik krizlerde karşı karşıya. Krizi en yoğun hisseden kesim tarım sektörü dolayısıyla da çiftçilerimiz. Özellikle mazot, ilaç ve gübre fiyatları başta olmak üzere tarımdaki girdi fiyatlarının yüksekliği çiftçilerimizi büyük bir karamsarlığa itmiş durumdadır. Adıyaman’dan çağrımızı yapalım; Tarım ve Gıda sektörünün canlanması için mutlaka ama mutlaka çözüm odaklı yasal değişiklilerin ve tedbirlerin acilen alınması gerekiyor. Eğer biz bunları sağlayamasak çiftçilerimiz 2022 yılında istedikleri kadar üretim yapamayacaklar.” ifadelerini kullandı.

“Gıda ve tarım sektörünün kalkınması için ne gerekiyorsa yapacağız”

Fiyatlarının yüksekliğinden dolayı çiftçilerin ekim konusunda kararsız kaldıklarını bundan dolayı da tohum satın almadıklarını ve tohumların depolarda kaldığını aktaran Milletvekili Tutdere, “Geçtiğimiz günlerde Kahta’da gerçekleştirdiğimiz saha çalışmaları sırasında ziyaret ettiğimiz bir tohum üretim tesisinde üzücü bir tabloyla karşılaştık. İşletmeyi gezdiğimde her yer tohum doluydu, firma ürettiği tohumları satamamış. Fakat geçen yıl bu tohumların hepsi satılmıştı. Fiyatlarının yüksekliğinden dolayı çiftçiler ekimde kararsız. Ne ekeceklerini bilemediklerinden dolayı da çiftçiler tohum satın almıyorlar. Bu mesajı iyi okumak lazım ve bu mesajdan bir ders çıkarılması lazım. Bizler çiftçilerimizin, özellikle de gıda ve tarım sektörünün kalkınması için ne gerekiyorsa yapacağız.” şeklinde konuştu.