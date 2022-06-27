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Milletvekili Tutdere: Ceza Kanunu'nda değişiklikler yaparak bir ülke ekonomisi düzeltilemez - Videolu Haber

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Av. Abdurrahman Tutdere, TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmasında enflasyonu cezaları artırmakla fiyat artışlarının kontrol edilemeyeceğinin altını çizdi.

27 Haziran 2022 Pazartesi 14:19
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Milletvekili Tutdere: Ceza Kanunu'nda değişiklikler yaparak bir ülke ekonomisi düzeltilemez - Videolu Haber

Hakimler ve Savcılar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin 19. maddesi üzerine TBMM Genel Kurulu’nda konuşan Milletvekili Tutdere, cezaları artırmakla fiyat artışlarının kontrol edilemeyeceğinin altını çizerek fiyatların yükselmesinin ana sebebinin iktidarın beceriksizliği olduğunu ifade etti.
"Bugün a'dan z'ye her şeye zam geliyorsa sebebi iktidarın beceriksizliğidir"
Milletvekili Tutdere TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmasında hızla yükselen fiyatların cezanın düşüklüğünden dolayı olmadığını, iktidarın beceriksizliğinden kaynakladığının altını çizerek, “Teklifin 19'uncu maddesinde Türk Ceza Kanunu'nun 237'nci maddesindeki cezaların artırılmasına ilişkin bir düzenleme var. Özellikle fiyatları etkileme suçu düzenleniyor. İktidar buradaki cezaları artırmaya niye ihtiyaç duydu? Bu soruyu sormakta yarar görüyorum. Bu kanun maddesi 2005 tarihinde yürürlüğe girmiş, aradan on beş yıl geçmiş hiçbir gün bu iktidarın aklına bu cezaları artırmak gelmemiş ancak bugün ne hikmetse buradaki cezaları artırma gereği duymuş. İktidar ekonomik kriz ve yüksek enflasyon nedeniyle hızla yükselen fiyatları kontrol etmek için yine cezai müeyyidelere başvurmuş, yine polisiye tedbirlere başvurmuş. Peki, bu kanun teklifinde bu cezaları artırmakla fiyatları kontrol edebileceğinizi mi düşünüyorsunuz? Türkiye'de hızla yükselen fiyatlar bu cezanın düşüklüğünden mi kaynaklanıyor? Hayır. Türkiye'de eğer bugün a'dan z'ye her şeye zam geliyorsa sebebi Türkiye'nin içinde bulunduğu derin ekonomik kriz, iktidarın beceriksizliği ve yüksek enflasyondur.” dedi.
"Yükselen fiyatları kontrol edememekten kaynaklı bir ceza varsa bu cezayı ödeyecek olan iktidardır"
Girdi fiyatlarına yapılan zamlardan dolayı fiyatların yükseldiğine dikkat çeken Milletvekili Tutdere, “Bugün, özellikle tarımdaki girdi fiyatlarının, mazotun, ilacın pahalı olmasından dolayı un fiyatlarına zam gelmişse, elektrik fiyatlarına zam gelmişse, bir fırıncı ekmeğe zam yapmışsa fırıncı mı suçlu yoksa bu zamları yağdıran iktidar mı suçlu? Tabii ki iktidar suçlu. Yine, bir pastaneci hızla artan şeker fiyatlarından dolayı eğer tatlı fiyatlarını artırıyorsa buradan kim suçlu? Buradan bu ülkenin şeker fabrikalarını satan, Türkiye'yi ithalatçı bir tarım politikasıyla yöneten siz sorumlusunuz. Dolayısıyla, bu yükselen fiyatlardan ve bu fiyatları kontrol edememekten kaynaklı bir ceza varsa bu cezayı ödeyecek olan sizlersiniz, sizin bu cezayı ödemeniz lazım. Ancak onun da zamanı gelecek.” ifadelerini kullandı.
"Fiyatları yükselten sizin beceriksizliğiniz, ucube sisteminizdir"
Fiyatların yükselmesinin ana sebebinin ise iktidarın beceriksizliği ve iktidarın getirdiği ucube sistem olduğunu ifade eden Milletvekili Tutdere, “Anadolu'da, Türkiye'nin dört bir yanında özellikle yaşanan hayat pahalılığı konusunda şikâyetçi olan, sesini yükselten, fiyatlara tepkisini koyan, iktidarın beceriksizliğini dile getiren, iktidarın ekonomideki basiretsizliğinin maskesini düşüren insanları bu şekilde kontrol etmeye çalışıyor. Geçen yıllarda da yaptınız, hatırlıyoruz hepimiz; soğan terör örgütleri yarattınız, domates terör örgütleri yarattınız; zabıtalarınızı, polislerinizi, marketlere, kasaplara gönderdiniz. Ne oldu? Değişen bir şey oldu mu? Fiyatları durdurabildiniz mi? Durduramadınız çünkü fiyatları yükselten sizin beceriksizliğinizdir; sizin bu ülkenin başına getirdiğiniz, kontrolsüz, ne olduğu belirsiz olan ucube sisteminizdir. Hukuku yok eden, denetimi yok eden, ülkenin kaynaklarını çarçur eden, bu anlayışınızdır.” dedi.
"Ekonominin düzelmesi hukuk güvenliğiyle mümkün olacaktır"
Ceza Kanunu'nda değişiklikler yaparak ülke ekonomisinin düzeltilemez olduğunu vurgulayan CHP’li Tutdere, “Fiyatları dengelemek istiyorsanız, sabit tutmak istiyorsanız yapacağınız bazı işler var. Nedir? İsrafı önleyeceksiniz, hukuku egemen kılacaksınız. Bu milletin çarçur ettiğiniz 128 milyar dolarının hesabını vereceksiniz. Siz bu hesabı verirseniz ancak Türkiye'ye güven gelir, fiyatlara istikrar gelir. Bunun dışında, bunu yapmadan cezaları artırarak, Ceza Kanunu'nda değişiklikler yaparak bir ülke, ekonomisini düzeltemez. Ekonominin düzelmesi, üretimle mümkün olacaktır; ekonominin düzelmesi, fiyatlardaki istikrar, bu ülkedeki hukuk güvenliğiyle mümkün olacaktır. Siz, bunları yapmıyorsunuz, işin her zaman olduğu gibi zorlu kısmına kaçıyorsunuz; vatandaşları ezmeye, susturmaya, sopayla terbiye etmeye çalışıyorsunuz. Sizin bu düzenlemenizle hiçbir şekilde fiyatlar yerinde durmayacak. Vatandaşlarımız, esnaflarımız maalesef sizin kötü yönetiminizden dolayı her gün etiketleri değiştirmekten bıkmış durumdalar. 
"Vatandaşlarımız hapis dayatmanıza en güzel cevabı sandıkta verecekler"
İktidarın esnafı, kasabı, manavı fiyatların yüksekliğinden sorumlu tutarak bu işten kurtulamayacağını ifade eden Milletvekili Tutdere, “Siz bu cezalarla fiyatları kontrol edeceğinizi düşünüyorsunuz ancak bu, mümkün olmayacak. Ben sizlere şunu açıkça söylüyorum ve sizlere açıkça çağrı yapıyorum: Siz fiyatlardan esnafı, kasabı, manavı sorumlu tutarak, bunları hapse atarak bu işten kurtulamazsınız. Zamanı gelecek, sandık gelecek; o gün geldiğinde esnaf, manav, kasap, Türkiye'nin dört bir yanından bütün insanlarımız sizi cezalandıracaklardır, sizin bu hapis dayatmanıza en güzel cevabı vereceklerdir. Halkımız sizi sandıkta cezalandıracak.” şeklinde konuştu.

 

Kaynak: PHA
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