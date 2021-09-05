Milletvekili Aydın: Eğitim seviyesi yüksek olan toplumlar dünyaya yön verir

Dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi ülkemizde de salgın sonrası yüz yüze eğitimde aksamalar olduğunu belirten AK Parti Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, mesajında; "Milyonlarca öğrencimiz sınıflarında yeniden yüz yüze eğitime başlıyor. Öğretmenleri, arkadaşları ve sınıflarıyla yeniden buluşuyorlar. Dünyayı etkisi altına alan salgın her şeyi olduğu gibi maalesef eğitim öğretimi de olumsuz yönde etkilemiş, dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi ülkemizde de salgın sonrası yüz yüze eğitimde aksamalar olmuştu” dedi.

“İstikbal eğitim-öğretimle inşa edilir”

Eğitim seviyesi yüksek olan toplumlar dünyaya yön verdiklerini hatırlatan Aydın, “Gelinen noktada gerekli tedbirler alınarak yüz yüze eğitime başlanması kararı verildi. Çünkü eğitim ve öğretim bir ülkenin geleceğidir. İstikbal eğitim-öğretimle inşa edilir. Eğitim seviyesi yüksek olan toplumlar dünyaya yön verirler. Ülke olarak bizim en büyük gücümüz çocuklarımız, gençlerimizdir. Bu dinamik gücümüzün yüz yüze eğitimle yeniden buluşması; en büyük sevincimiz, mutluluğumuzdur. İnşallah, etkisi hala devam eden salgına karşı bugüne kadar olduğu gibi maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyarak eğitim –öğretimimize dönem sonuna kadar çocuklarımız yüz yüze devam edecektir" şeklinde konuştu.

Yeni eğitim öğretim yılının öğrenciler, öğretmenler ve aileler için hayırlı olmasını dileyen Aydın, “Bu vesile ile 2021-2022 Eğitim- Öğretim yılının; ülkemiz, milletimiz ve Adıyamanımız için, öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve aileler için hayırlı olmasını diliyor, bütün öğrenci ve öğretmenlerimize başarılı bir eğitim- öğretim yılı temenni ediyorum" diye konuştu.