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MHP'li Semih Yalçın: 6'lı masanın elde edeceği başarı söz konusu değil

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Adıyaman’da partililer ile bir araya geldi. Yalçın, 6'lı masanın Cumhur İttifakı karşından elde edeceği başarının söz konusu olmadığını söyledi.

adıyamanlılar net
adıyamanlılar net
11 Kasım 2022 Cuma 17:44
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MHP'li Semih Yalçın: 6'lı masanın elde edeceği başarı söz konusu değil

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Adıyaman'a geldi. MHP il binasında partililer ile bir araya gelen Yalçın, burada gündeme değerlendirdi. Eylül ayından itibaren sahaya çıkarak vatandaşlarla bir araya geldiklerini anlatan Yalçın, "Bugüne kadar 6 ilde büyük miting gerçekleştirdik. Bu mitinglerimizde Cumhurbaşkanı adayımızın kim olduğunu ifade ediyoruz ve halkımızdan destek istiyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi’nin adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dır" dedi.

MHP'li Semih Yalçın, muhalefet partilerinin oluşturduğu 6'lı masanın başarılı olmasının mümkün olmadığını dile getirerek, "6'lı masanın bu saatten sonra yapabilecek bir şeyi yok. İster uzlaşsınlar tek aday çıkarsınlar, isterse ayrı ayrı aday çıkarsınlar Cumhur ittifakı karşısında elde edecekleri bir başarı söz konusu değildir. Biz sahadayız, çalışıyoruz. Sahadan aldığımız bilgilere dayanarak bunları ifade ediyorum, ellerinden bir şey geleceği kanaatinde değiliz” şeklinde konuştu.



Kaynak:PHA

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MHPli Semih Yalçın: 6lı Masanın Elde Edeceği Başarı Söz Konusu Değil
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