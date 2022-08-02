Levent Bozat: Alevi kardeşlerimize yapılan saldırıyı kınıyorum

Ankara’da Alevi vatandaşların inançlarını hedef alan saldırılara tepkiler devam ediyor. Saldırılarda provokasyon olasılığı üzerinde duran siyasiler vatandaşları tahriklere kapılmamaları konusunda uyarıyor. Saldırıların faili olaydan kısa süre sonra Ankara emniyeti tarafından yakalanarak ilgili soruşturma başlatıldı.

Olayın en kısa sürede aydınlatılarak toplumun rahatlatılması gerektiğinin altını çizen CHP Adıyaman İl Hukuk ve Seçim İşleri il başkan Yardımcısı Av. M.Levent Bozat, vatandaşların bu süreç içesinde sağduyulu olmasını ve kanunlara güvenmesini istedi.

Bozat, “Geçmişten beri bu tür etnik guruplara benzer saldırılar oluyor. Bu ve benzeri tuzak ve provokasyonlara rağmen kardeşliğimizi bozamadılar, yine bozamayacaklar. Millet olarak bu tür olaylara ezelden beri pirim vermedik. Bu günden sonra da gönüllerimizi bir tutmaya devam edeceğiz. Olayın faili yakalandı. En kısa sürede soruşturmayı tamamlayıp olayların iç yüzünü kamuoyuna anlatılması gerekir. Toplumun bu konuda aydınlatılmaya ve rahatlamasına ihtiyaç vardır. Türk polisine bu konu da güvencimiz tamdır. " ifadelerini kullandı.

Kaynak: PHA