İYİ Parti İl Başkanı Kenan Doğan, Terör Saldırısını Kınadı

İYİ Parti İl Başkanı Kenan Doğan, İstanbul’u kana bulayan saldırı hakkında yaptığı açıklamada, “Hedef gözetmeden, masumlara yönelik yapılan bu saldırı göstermiştir ki terör alçaklık, teröristler ise en büyük alçaklardır. Yüreğimiz yanıyor. Devletimizin bu alçaklığı yapanlara en kısa zamanda gereken cezayı vereceğine kuşkum yok. Ancak, terörü ve teröristi destekleyen, işbirliği yapan herkes de, meslek örgütü başkanı ya da siyasi parti mensubu olduğuna bakılmaksızın yargılanmalı, gerekli cezaya çarptırılmalıdır. Bu tip saldırılarda ne terör örgütünün hangisi olduğu, ne de hangi amaç için gerçekleştirildiği önemlidir. Kesin olan tek şey, terörün ne kadar alçakça bir yöntem olduğunun her eylemde tekrar tekrar kanıtlanmasıdır. Terör, masumları hedef alarak kitlesel korkuyla hedefine ulaşmak ister. Bu yöntemlerle kazanılmış hiçbir savaş olmadığı halde, alçaklar bu yöntemi kullanmayı ne yazık ki sürdürüyor. Bu savaşı da kaybedecekler. Terörle yapılan savaşı alçaklık, şerefsizlik ve vatan hainliği değil, vatanseverlik kazanacak. Saldırıyı gerçekleştiren hainlerin yakalanması acımızı az da olsa hafifletmiştir. Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar, yaralılara da acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun” dedi.