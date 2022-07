İYİ Parti İl Başkanı Doğan’dan Kurban Bayramı mesajı

Kurban Bayramı’nın tüm dünyaya barış ve huzur getirmesini temennisinde bulunan Başkan Doğan,"Başta Adıyamanlı hemşehrilerimin, Türk Milletinin, İslam aleminin ve tüm insanlığın; sağlık, huzur ve mutluluk içinde bir bayram geçirmesini diler; Kurban Bayramı’nızı en kalbi duygularla kutlar saygı ve sevgilerimi sunarım" dedi.

Doğan mesajının devamında,"Hep birlikte yeni bir Kurban Bayramı idrak edeceğiz. Cenab-ı Allah'a yaklaşmanın ve rahmetinden nasiplenmenin önemli fırsatlarından birisi de; hiç şüphe yoktur ki Kurban Bayramı’dır. Bu bayramda bizlerin de bu rahmetten nasiplenmemizi yüce Allah’tan niyaz ediyorum. Bilindiği üzere, her bayram bir gönül alma, kucaklaşma, kaynaşma, yardımlaşma ve bir yakınlaşmadır. Her bayram, küslük ve kavgaları sonlandırmaktır. Her bayram, hoşgörüyü, anlayışlı olmayı ve bağışlamayı tavsiye eder. Her bayram, Sıla-i rahimde biriken özlemlerin giderilmesine imkândır. Her bayram, öksüzleri, yetimleri ve garipleri sevindirmeye fırsattır. Cenab-ı Allah bizlere bunları gerçekleştirmeyi nasip etsin. Ekonomik açıdan olağanüstü bir dönem olarak nitelendirebileceğimiz bir zamanda yaşadığımız bu bayramda sevincimiz biraz hüznümüze karışık. Vatandaşımızın büyük çoğunluğu bayramı tam manasıyla yaşayamayacağını düşünüp hüzünlenmektedir. Bununla birlikte Türk milletinin tarihi müktesebatında var olan kardeşlik, yardımlaşma ve paylaşma duyguları herkesin mutlu bir bayram geçireceğinin teminatıdır. Ancak bu bayramda da aziz milletimizin tıpkı geçmiş bayramlarda olduğu gibi ihtiyaç sahiplerinin yanında olacağından hiç şüphem yoktur. Temennim; Kurban Bayramının ülkemize bolluk, bereket ve huzur getirmesine yöneliktir. Bu bayram vesilesiyle Aziz Şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyor, Gazilerimize şükranlarımızı sunuyorum. Bu duygu ve düşüncelerle Adıyamanlı hemşehrilerimizin mübarek Kurban Bayramı'nı tebrik ediyor, Bayramın, Adıyaman’ımız, ülkemiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını Yüce Allah'tan diliyorum"dedi.