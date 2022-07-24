İYİ Parti İl Başkanı Doğan'dan '24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı' mesajı

İYİ Parti İl Başkanı Kenan Doğan, yayımladığı mesajda, basının demokrasinin yaşaması ve gelişmesini sağlayan kurumların başında geldiğini, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün “Basın milletin müşterek sesidir.” vecizesinde işaret ettiği gibi basın camiasının ülkemizi muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkarma hedefine ulaşmada öncü rol oynamaları gerektiğini ifade etti.

Gazeteciliğin icrası güç mesleklerden biri olduğunu ve bireylerin gerçekleri öğrenmesinde ve düşüncelerini ifade etmesinde en etkili aracın basın olduğunu ifade eden Doğan yayımladığı mesajda; “Kentimizin her alanda başarıya ulaşıp bugünlere gelmesinde geçmiş yıllarda görev yapmış, yazılar yazmış, ilgilileri uyarmış duyarlı gazetecilerin katkısı da yadsınamaz. Bazıları artık aramızda olmayan o gazetecileri rahmet ve minnetle anıyor, görevi başındaki basın mensuplarımıza şehrimize gösterdikleri duyarlılık ve yaptıkları başarılı çalışmalardan ötürü teşekkür ediyorum. Bu vesileyle 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını kutluyor ve bütün basın mensuplarımıza görevlerinde başarılar diliyorum"dedi.