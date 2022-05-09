İYİ Parti İl Başkanı Doğan Adıyaman'da İntihar Vakaları Arttı

Adıyaman’da intiharların arttığını ifade eden İYİ Parti İl Başkanı Kenan Doğan, intiharları önlemenin bireysel değil, kamusal bir sorumluluk olduğunu dile getirerek sebeplerinin ivedilikle ele alınmasını istedi.

Doğan: “Milyonlarca kişiyi etkileyen geçim sıkıntısı, 2022'de de halkın başlıca gündem maddesi olmaya devam ediyor. Günümüzde giderek derinleşen yoksulluk, işsizlik, yalnızlaşma, umutsuzluk’ ve ‘gelecek kaygısı ne yazık ki intihar sebeplerinin başında geliyor. Ramazan Bayramı'nda abisini ziyarete giden şahsın, abisinin oturduğu binadan atlaması, alışveriş merkezinde 16 yaşındaki bir genç kızımızın cam korkulukları aşarak kendisini boşluğa bırakması ve son olarak, Adıyaman Adliye Sarayı'nın ikinci katında emniyet güçlerince gözaltına alınan şahsın, iddiaya göre; savcılık tarafından verilen tutuklama kararı üzerine adliyenin ikinci katından atlayarak intihar etmesiyle birlikte, son bir hafta içerisinde ilimizde üçüncü intihar vakası gerçekleşti. Birbirini izleyen intiharlar zinciri ruhsal bir buhran içinde olduğumuzu gösterirken ciddi bir desteğin kaçınılmaz olduğu görülüyor. Yaşanan bu intihar vakaları gençlerin intihara daha meyilli olduğunu gözler önüne sererken Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Sağlık Müdürlüğü, Gençlik Merkezleri, dernekler, vakıflar kentin sosyolojik ve psikolojik açıdan fotoğrafını çekerek intihar olaylarını önleyecek bilinçlendirici hamleler geliştirmeli, projeler yapmalı. Yetkililerin yaşanan bu acı olayların üzerine ciddiyetle gitmesini ve sorunun çözümü için üzerlerine düşeni yapmaya davet ediyorum. İntiharların sebepleri ele alınmalı. Sebepler ortadan kalkmadan sonuç alınmaz” dedi.

Doğan; “Ailelerin ekonomik sıkıntı ve geçimsizlik durumunu yaşamaları nedeniyle gençlerin ihtiyaçları karşılanamaması, duygusal anlamda yalnız bırakılmaları gençlerin kendilerini ifade edecekleri ortamların olmaması, gençlerin bunalıma girmelerine neden olmaktadır. İçişleri Bakanlığı'nın verilerine göre 2015-2020 yılları arasında, 10 bin 94’ü erkek, 3 bin 281’i kadın, 1155’i 18 yaş altı kişi olmak üzere 14 bin 530 kişi intihar etti. Ne yazık ki yoksulluk intiharları artıyor!... İntiharı önlemek bireysel değil, kamusal bir sorumluluktur. Yapılan araştırmalarda intihar sebeplerinin en başında ekonomik kriz, yoksulluk, işsizlik, borç ve gelecek kaygısı olduğu ortaya çıkıyor. Ardı ardına gelen intihar intihar vakaları, intiharı güncel bir sorun olarak Türkiye gündemine soktu. Bir halk sağlığı sorununun ülke gündemine gelmesi, toplumsal anlamda hepimizi duyarlı olmaya sevk etmelidir. Gençlerimizi umutsuzluğa iten sebepler derinlemesine tahlil edilmelidir. Gencecik insanlarımızı intiharlardan uzak tutmanın, şiddet ortamının bertaraf edilmesi, ekonomik, sosyal refah seviyesinin yükseltilmesi aksi takdirde toplumumuzu yeni bir problemle karşı karşıya kalacağı inancındayım”