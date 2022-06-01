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İYİ Parti Adıyaman İl Başkanı Doğan’dan ‘Zam’ Açıklaması

İYİ Parti Adıyaman İl Başkanı Kenan Doğan, basın açıklaması yaparak enerji zamlarına tepki gösterdi.

adıyamanlılar net
adıyamanlılar net
01 Haziran 2022 Çarşamba 13:55
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İYİ Parti Adıyaman İl Başkanı Doğan’dan ‘Zam’ Açıklaması

Zamların millete zulüm olduğunu ifade eden İYİ Parti İl Başkanı Kenan Doğan, “Milletimizin gözü aydın; yine zamla uyandık. Doğalgaza yapılan zammın ardından, bir zam da elektrik fiyatlarına yansıtıldı. Elektrikte mesken abonelerinin tarifesi yüzde 15, sanayi ve ticarethane abonelerinin tarifesi ise yüzde 25 zamlandı. Zaten motorin ve benzine sürekli zam gelmekte. Bunlara dün gece de elektrik ve doğalgaz zammı eklendi. Milyonlarca memur, emekli ve çalışana; komik zamları reva gören reva gören iktidar, enerjide tek kalemde yüzde 15-25 zam yapmaktan bir beis görmüyor. Bu zam, millete zulümdür! Bu şartlarda kim üretim, yatırım yapabilir, şehrine katma değer üretebilir. Sanayilere yansıyan yeni doğalgaz ve elektrik zammı, en sonunda vatandaşların satın aldığı ürünlere de zam olarak yansıyacak. Daha önce doğalgazda yapılan ve elektrik üretimini de kapsayan zamlar, vatandaşa ‘maliyet artışı’ nedeniyle zam şeklinde yansımıştı. Dün gece gelen zam, bize hiçbir şekilde yansımayacak anlamına gelmiyor. Zira sanayilerden çıkan ürünler ve hizmetler, doğalgaz ve elektrik zammı nedeniyle artan maliyetlerin karşılanması için daha yüksek fiyattan satılmaya başlayacak. Sanayideki her işlem ve hizmetin bedeli artarken bu artış, vatandaşa ürün fiyatlarının artması şeklinde yansıyacak. İktidar milleti delirtmeye karar vermiş. Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in esnaf gezilerinde en çok şikâyet edilenlerin başında elektrik geliyor. Yetmez demişler, yine zam yapmışlar. Ben inanıyorum ki genel seçimlerde vatandaşın önüne sandık geldiğinde bunun hesabını soracaktır. Artık vatandaşlarımızın nezdinde bu hükümetin bir kredisi kalmamıştır” dedi.

Son Güncelleme: 01.06.2022 13:56
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İYİ Parti Adıyaman İl Başkanı Doğandan Zam AçıklamasıİYİ Parti Adıyaman İl Başkanı Kenan Doğan
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