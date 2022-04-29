HDP'den 'Kaosu ve Hukuksuzluk' açıklaması - Videolu Haber

Gölbaşı Caddesi üzerinde Halkların Demokratik Partisi (HDP) binası önünde toplanan HDP üyeleri, AK Parti ve MHP'ye tepki göstererek, Türkiye'nin kaosu ve hukuksuzluğa sürüklendiğini ileri sürdüler.

Toplanan üyeler adına açıklama yapan HDP Adıyaman İl Başkanı Bekir Gürbüz,"AK Parti ve MHP toplumsal tabanını ve oyunu kaybettikçe kaosu ve hukuksuzluğu derinleştiriyor. AK Parti ve MHP toplumsal tabanını ve oyunu kaybettikçe Kaosu ve hukuksuzluğu derinleştiriyor. Bu durum Türkiye’yi kutuplaştırıyor karanlığa sürüklüyor, uluslararası toplumsal saygınlığımızı yok etmektedir. Belediyelerimize kayyım atanması, HDP hakkında açılan kapatma davası, Kobani Kumpas davası, seçilmişlerimizin tutuklanması, her gün tabanımıza yönelik gözaltı operasyonları, ceza evlerinde işkence, kötü muamele, çıplak arama dayatması, intihara sürükleme, cezası biten hükümlülerin infaz haklarının yakılması ve cezaları bittiği halde tahliye edilmemeleri. Sınır ötesi operasyonlar ve en son Gezi davasında Osman Kavala, Mücella Yapıcı ve arkadaşları şahsında verilen karar AK Parti-MHP iktidarının baskıcı, tekçi vicdana insafa sığmayan zihniyetini bir tezahürüdür. Dolmabahçe mutabakatının yok sayan ve çözüm masasını deviren AK Parti, Kürt sorunu başta olmak üzere toplumsal tüm sorunlara ve muhalefete saldırmayı tek çıkış yolu olarak önüne koydu. Kürt sorununun çözümünde barışçıl ve diyalog yönteminden uzaklaşılması iktidarı daha fazla baskıcı ve otoriter bir uygulamaya itti. Adeta daha fazla baskı, daha fazla şiddet, daha fazla hukuksuzluk, daha fazla operasyon yapmayı tek seçenek haline getirdi. Son bir haftadır geliştirilen sınır ötesi operasyon, Kürt sorununu çözümüne hizmet etmediği gibi sorunun daha fazla kangrenleşmesine, derinleşmesine ve sorunun demokratik barışçıl ve diyalog yoluyla çözülmesinden de uzaklaştırmaktadır. Ölmek ve öldürmek çözümü değil çözümsüzlüğü büyütmekte. Silahla yürütülen her yöntem kan, gözyaşı ve ölümden başka bir sonuç doğurmamakta ve çözümü de geliştirmemektedir. İçinden geçtiğimiz yoksulluk ve hiper enflasyon durumunu da göz önüne aldığımızda, savaşın ve faturasının yaşanan ekonomik bunalımın daha da derinleştireceğini görmekteyiz. Hepimiz bu ağır faturanın bedelini katmerli ödemekteyiz."dedi.

Öç alma şeklinde kurgulandığını ve yargılamayı adil bulmadıklarını belirten Gürbüz, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Gezi, Türkiye toplumunun ekolojik, demokratik ve toplumsal bir diriliştir. Gezi Türkiye toplumunun demokrasi umudur. Geziye sahip çıkıyor, yaşanan hukuk trajedisini kabul etmiyoruz. Öç alma şeklinde kurgulanan yargılamayı adil bulmuyor, hakikat saymıyoruz. Arkadaşlarımız Er-Geç özgürlüklerine kavuşacak, adil yargılamayı yok sayanlar, hukuk üzerinde vesayet oluşturanlar hukuk önünde halka hesap verecektir.

Daha önceki yargılamalarda isnat edilen suçlardan iki kez beraat eden Osman Kavala'ya verilen ağırlaştırılmış müebbet cezası ve Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Hakan Altınay, Mine Özerden, Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Yiğit Ali Ekmekçi'ye verilenn18 yıl hapis cezasını hukuki bulmuyor, kabul etmiyoruz. AK Parti ve küçük ortağı MHP ekonomiden siyasete, dış politikada ve iç politikada, eğitimde, sağlıkta ve toplumsal yaşamın her alanında yaşadığı başarısızlığı büyük bir manipülasyonla Gezi Direnişine yüklemek istedi. ondan dolayı Gezi direnişini daha ilk günlerinden itibaren kendi iktidarına karşı bir kalkışma olarak tersyüz etmek istedi. AK Parti ve MHP iktidarı uygulamalarıyla Türkiye’yi zifiri karanlığa sürüklüyor. Bizler sorumlu davranarak Türkiye’nin geleceğine ve aydın yarınlarına sahip çıkmak istiyoruz. Türkiye’yi zifir karanlıktan kurtaracak taleplerimizi sıralıyoruz. Hukuk ve hukukçular üzerinden oluşturulan siyasi vesayet kaldırılsın. Adil yargılamanın önü açılsın, Türkiye’nin temel sorunu olan Kürt Sorunun çözümü için tekrar Dolmabahçe mutabakatına dönülmesine, sınır ötesi operasyonların durulmasına, çözüm sürecinin en önemli aktörü olan İmralı’nın üzerindeki tecridin kaldırılmasına ve yeniden çözüm masasının kurulmasını. Cezaevlerinde uygulanan baskı ve hukuksuzluğun kaldırılmasını. Bağımsız gözlemci heyetlerin incelemesine izin verilmesini HDP ye yönelik siyasi soykırım saldırılarının kaldırılmasını adil bir yargılamanın önünün açılmasını talep ediyoruz."

​Toplanan üyeler daha sonra bir süre slogan atarak dağıldılar.

Haberin Videosu :