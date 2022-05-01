Fatma Ulubey'den 1 Mayıs açıklaması

Siyasetçi yazar Fatma Ulubey, '1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü' nedeniyle yayımladığı mesajında,"Emek, alın teridir, umuttur. Yarınlarda özgür, hakça ve kardeşçe paylaşımcı bir dünyaya kavuşmanın mücadelesidir. Emek mücadelesi hiç bir zaman kolay olmamıştır. 1 Mayıs kana bulanmış , kimi zaman engellere takılmış ama yine de unutturulamamıştır. 1 Mayıs, bütün dünyada işçilerinin birlik dayanışma ve mücadelesini simgeleyen gündür. İşçi sınıfının hak ve çıkarlarını kazanma mücadelesiyle yola çıkılmıştır. Her yıl 1 Mayıs'ta dünyanın çeşitli yerlerinde işçiler, din, dil, ırk, cinsiyet ayrımı gözetmeksizin düzenledikleri etkinliklerle 1 Mayıs’ı kutlamakta, insanca yaşama taleplerini dile getirmekte, çalışma ve yaşama koşulları talep etmektedirler. 1 Mayıs, vahşi kapitalizme karşı insanca yaşama mücadelesidir. 1 Mayıs, Soma’daki madenci kardeşimin sedyeyi kirletmesin dediği ayakkabısı kadar temizdir emek ve onun vicdanı kadar büyüktür. O yüzden unutulmaz ve unutturulamaz.1 Mayıs, Ülkemizde olduğu gibi tüm dünyada işçi sınıfının, emekçinin, köylünün; tüm çalışanların dayanışma ve onurlu mücadelesinin dile geldiği, haykırıldığı ve haksızlığa dur denildiği, insanca çalışmak ve insanca yaşamak isteyen, demokrasi, özgürlük, eşitlik ve barış özlemlerini dünyanın dört bir yanına duyurmak isteyen milyonlarca insanın kalbinin meydanlarda attığı yerdir.Evet, emek kutsaldır, emek çatlayan el, kırılan tırnak, eve yorgun argın gelen baba, ev işlerinden beli bükülen annedir. Onun için emeğe ve alın terine sahip çıkmalıyız."dedi.

İş hayatındaki ayrımcılığa son verilmesini isteyen Ulubey, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Emekçiler için, daha iyi bir çalışma ve yaşam koşulları yaratılması, eksiksiz sendikal hakların sağlanması, iş hayatında ayrımcılığa son verilmesi, çalışma yaşamında uluslararası kriterlerin kabul edilmesi, herkesin insan onuruna yaraşan bir işe ve yaşanabilir ücrete sahip olması, işyerinde, toplumda ülkemizde ve dünyada barışın sağlanması ana dileğimizdir. Bütün emekçilerin, çalışanların 1 Mayıs Emek ve Dayanışma gününü kutluyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkelerinin önderliğinde yürüdüğümüz bu yolda tüm işçi ve emekçi kardeşlerimizin yanındayız ve olmaya devam edeceğiz. 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramımız kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla tüm halkımıza kutlu olsun. Hep birlikte barış içinde yaşayacağımız özgür bir ülke dileğiyle, bugüne kadar bu mücadele uğruna canlarını ve özgürlüğünü feda eden işçi, emekçi kardeşlerimi saygıyla anıyorum"