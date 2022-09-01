Siyasetçi Yazar Fatma Ulubey, ”Bütün insanlar özgür, onur ve haklar bakımından eşit doğarlar. Akıl ve vicdanla donatılmışlardır, birbirlerine kardeşlik anlayışıyla davranmalıdırlar. Barış en temel insan hakkıdır. Evrensel değerleri gözeten ve yerel farklılıkları zenginlik olarak kabul eden, savaşsız ve sömürüsüz bir dünya hedefiyle ülkemizde ve dünyada kalıcı barışın sağlanması için kutlanan gündür 1 Eylül kardeşçe bir arada yaşayacağımız güzel günlere. Bu Dünya; barış, sevgiyi ve bir arada yaşamı savunanların ellerinde güzelleşecek çocuklarımıza savaşlarla yıkılan bir dünya değil, Barış İçinde kocaman bir yaşam bırakacağız. Barış ışın demetleridir yaz tarlalarında, iyilik alfabesidir o, dizelerinde şafağın. Herkesin kardeşim demesidir birbirine, yarın yeni bir dünya kuracağız demesidir; ve kurmamızdır bu dünyayı türkülerle barış budur işte Barış Kazandırır’ Savaşa, ranta, talana, sömürüye karşı 1 Eylül Dünya Barış Gününde anlamlı bir cevap verebilmek için tek ses olmalıyız.”dedi.

“Cumhuriyet değerleri çerçevesinde barış için mücadeleye devam edeceğiz”

Savaşın kazananı olmadığını söyleyen Ulubey, “Anadolunu İnce Mehmedi Yaşar Kemal'in dediği gibi “Dağlar, insanlar ve hatta ölüm bile yorulduysa, şimdi en güzel şiir, barıştır. Savaşın kazananı yoktur. Savaş kaybettirir. Savaş yıkımdır, medeniyetlerin yok oluşudur. Çocukların, kadınların, sivil insanların ölümüdür savaş çatışmaların olmadığı, çocukların ölmediği, sivillerin savaşın gölgesinde kalmadığı bir dünya dileğiyle çalışmaya devam edeceğiz. Sınıfsız, sınırsız, barış içinde özgür bir dünya için 1 Eylül Dünya Barış Günü Barışın, eşitliğin, özgürlüğün egemen olduğu adil bir dünya özlemiyle savaşa ve sömürüye karşı, barış ve eşitlik istiyoruz. Ülkemiz genelinde bu evrenselleşmiş amacın ışığında mezhepçilik ve ayrımcılığı reddeden, eşit yurttaşlık değerleri başta olmak üzere sahip olduğumuz Cumhuriyet değerleri çerçevesinde barış için mücadeleye devam edeceğiz. Dünyanın neresinde olursa olsun savaşa, düşmanlığa ve ölümlere karşı, ısrarla ve inatla barışı, yaşamı ve yaşatmayı savunanların 1 Eylül Dünya Barış Günü’nü kutlar; hakkın, hukukun, adaletin ve barışın üstün olduğu bir Dünya dileğiyle tüm dünya halklarının barış ve huzur içinde uyanacağı bir gelecek dilerim” şeklinde konuştu.